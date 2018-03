Acamioncito y sin apoyos. Desde hace más de siete meses que los derechohabientes del Issste recibieron el golpe de una que ya no tendrían el camioncito que cada miércoles los llevaba a consulta de especialidades a la ciudad de Culiacán. Desde ese entonces los pacientes que requieran de un estudio especializado que vaya a más que una consulta con el médico familiar, deberán pagar de su bolso el traslado, y el tiempo; aun cuando se ha buscado un acuerdo para renegociar este beneficio, el delegado del Issste en Sinaloa, Germán Contreras, nomás no les dice para cuándo se concrete este beneficio.



Llega al registro. Mientras al interior del PAN se definen candidaturas o no, el ex presidente municipal de Salvador Alvarado, Adolfo Rojo Montoya, ya amarró su pase, y se espera que el día de mañana a las 09:00 horas llegue a las oficinas del INE para registrar su candidatura a la diputación federal. Por lo pronto, ya tiene su plan y estrategia de trabajo, debido a que ha venido teniendo encuentro con varios entes del municipio para fortalecer su campaña que le permita repetir una curul en San Lázaro.



En las mismas. Donde la están pensando mucho en la asignación para el candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado es en el PAN, primero era la incógnita de saber cuál sería el género del candidato, en donde después de las extensas reuniones se logró concretar sería masculino, cuando de inicio se hablaba sería una fémina. Con el destape del género, Gilberto Lugo Sánchez y Armando “El Iguano” Camacho entraron a la jugada, pero hasta el día de hoy no se ha determinado el que será que le haga contra al priista Carlo Mario Ortiz. ¿Serán tan buenos cuadros las dos propuestas a candidatos a la alcaldía, o siguen pensando en regresar a candidata mujer?, porque a los blanquiazules los tienen con el Jesús en la boca.



Ya están advertidos. La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y una gran cantidad de ciudadanos se dan tiempo para acudir a las playas e iniciar con la construcción de sus ramadas, en donde acamparán por unos días. En ocasiones las personas hacen uso de lonas para no tener tanto trabajo, sin embargo, siempre existen aquellos que hacen uso de machete, motosierra o hasta hacha con la finalidad de cortar la cantidad de manglar que les es necesario. Ante esta situación, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, delegado federal en Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mandó un claro mensaje: A quien se le sorprenda haciendo uso de esta vegetación protegida, o aún peor, cortándola, se le aplicarán sanciones administrativas, económicas y hasta de uno a nueve años de cárcel. ¿Acaso aplicarán mano dura los de la Profepa? Lo que siempre se ha pedido es que sea parejo para todos y que quien sea sorprendido en realidad se castigue, de lo contrario, la ciudadanía solo se ríe de las instituciones.