Ausentes e impuntuales. El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, sostuvo una reunión con la directora regional de Codesin zona centro norte, Mercedes Dorado, en donde la hora pactada para dicho evento fue a las 10:00 horas. El personal de Codesin puntualmente acudió a la sala de Cabildo, pero por parte de los anfitriones no se tuvo tanta puntualidad, el primero en llegar fue el presidente municipal, quien al ver que no había nadie empezó a realizar algunas llamadas para no quedar tan mal, le habló a la titular de Turismo, Lili López, así como al director de Obras Públicas, Víctor Parra, pero de ellos dos solo acudió Lili López. Tarde pero llegó. Lo curioso es la ausencia del director de Obras Públicas, ya que por la naturaleza de su puestos debería ser el principal promotor de la construcción de nuevas obras. No bastaron las múltiples llamadas que le hizo el primer mandatario para contar con su presencia en la reunión donde se trató el tema del malecón en el parque Alameda.



Ya están advertidos. Quien mandó un claro mensaje para sus agremiados fue el presidente del Módulo de Riego 74-1 en Angostura, Wilfrido Bejarano Lerma, aprovechando la asamblea con los delegados para llegar a un acuerdo en cuanto a cómo actuarán en caso de presentarse situaciones de robo de agua. Para empezar, dijo que tendrán sanciones económicas por el orden de los 60 salarios mínimos y, como si esto fuera poco, ellos interpondrán una demanda contra quien resulte responsable, pues al final no deja de ser un robo. El problema es que mientras están dice y dice, las personas siguen haciendo uso del agua aún cuando no les compete. ¿Acaso la administración actual se fajará bien el pantalón o solo son comentarios para tranquilizar a las personas? Hay que recordar que hace alrededor de un año, una persona resultó herida cuando intentaba cerrar una compuerta tras ser atacada por un usuario que presuntamente estaba usando agua del ciclo O-I para P-V. Mientras son peras o son manzanas, sobre aviso no hay engaño.



Piojos en el siglo XXI. Aunque pareciera que es una situación que se había controlado tras haberse dado a conocer hace varias semanas atrás o que se trata de un problema de antaño, los problemas de piojos siguen poniendo a trabajar al personal de la Jurisdicción Sanitaria 03, pues el jefe de la dependencia, Luis Víctor Velazco Zayas, ha recibido ya solicitudes de dos planteles educativos para que acudan a revisar la situación y vean qué medidas son las más convenientes para erradicar los piojos entre los menores que ahí estudian. Eso sí, las medidas que apliquen tendrán que ser muy buenas pues no es fácil controlar este tipo de plagas.



¿Protagonismo? Antes de dar inicio al acto protocolario de la Jornada Médica de la Fundación Shriners, el médico municipal, Gilberto Aguilar, abrió un paréntesis para presentar a la regidora Mayté Figueroa y explicar la función de un regidor como nexo entre la sociedad y el Gobierno Municipal; además, se encargó de echarle flores a la edil frente a la gente que se estaba congregando en la presidencia municipal. ¿Sería protagonismo o de verdad le nació?