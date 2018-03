La negociación. Toda vez que el presidente estatal del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), Serapio Vargas, no logró negociar con el exregidor por el PAN, Romeo Gelinec Galindo, para que sea el candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, se habla que se encuentra en charla con la excandidata a la diputación federal por el Distrito 03 en el 2012 por MC, PT y PRD, Juana López Iribe. La carrera política de la señora se ha centrado en aparecer en los procesos electorales como abanderada de los partidos chicos, de ahí su penetración en la sociedad ha sido poca y de bajo perfil, por lo que deberá emprender un trabajo exhaustivo para lograr convencer al electorado que avale su búsqueda de la presidencia municipal.



La nueva era. Por primera vez la Cámara Nacional de Comercio del Évora se vestirá de rosa, con la presencia de Elena Beltrán Villarreal al frente del organismo, y es que es la primera mujer que se atreve a buscar la dirigencia y ganarla, tarea que sin duda no la tendrá fácil y que requerirá del apoyo de todo el gremio para que el comercio formal se vea favorecido con un crecimiento que se espera sea constante.



Pudiera aparecer humo blanco. En donde parece que ya andan desenredándose y ajustando las acciones que tomarán es al interior del Partido Encuentro Social, en donde se espera que ya para este día se defina y se dé a conocer el nombre de la candidata a la presidencia municipal para la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por Morena, PT y Encuentro Social. Se espera que la actual regidora, Mayté Figueroa, sea quien abandere la diputación local.



La pasarela política. Lo que se tomó como el encuentro de los aspirantes a las candidaturas y funcionarios actuales fue el 95 aniversario de la carrera de caballos que luego se hiciera un famoso corrido, El Alazán y El Rosillo. Los pobladores de San Benito no habían visto tantos funcionarios y políticos juntos, quienes en la charla que tuvieron con los cronistas parecía pasarela política y una competencia para saber quién se tomaba más selfies con los vecinos.



El encarguito. El tema de las cuentas del Carnaval se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades municipales, ya que con la deuda de 500 mil pesos que se tiene a los proveedores no es para menos. Respecto al tema, el presidente municipal Flavio Fernando Sánchez declaró que hasta el momento no tiene el conocimiento de que en realidad exista esa deuda, pero lo que sí dejó muy en claro con sus actos es que no existe tanto interés por lograr sanear las cuentas pendientes, ya que en la reunión que sostuvieron los regidores con el presidente del Patronato del Carnaval, Sandro Navarro, mandó en su representación al secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela, y aunque se pudiera decir es válida la acción, hubiera sido mejor el primer mandatario asistiera y conociera a detalle cada gasto y cada ingreso, para en la visita del gobernador Quirino Ordaz al municipio, hubiera aprovechado para presentarle el documento de solicitud de apoyo y así sacarlo de la bronca que tiene encima.



Amor de amigos. A quien le llegó tarde el 14 de febrero fue al presidente municipal de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, pues durante la última visita del gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a la ciudad de Guamúchil, fue tanta la emoción del munícipe, que manifestó que el gobernador, así como la esposa del gobernador, viven en su corazón como en el de los guamuchilenses y sin pagar renta. Al parecer el presidente tiene tanta gratitud al gobernador, que no le interesa expresarla en evento público frente a todos. ¿Acaso esto es real sobre el sentimiento, o simplemente es una manera de hacerlo quedar bien por la oportunidad de tomar las riendas del municipio de Salvador Alvarado? Mientras tanto, Sánchez Rivera está negociando más obras con su amigo tan querido por 169 millones de pesos, para un segundo paquete de obras.