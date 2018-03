El compromiso. En su última visita al municipio de Salvador Alvarado el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un compromiso que parece que al ex presidente municipal, Efrén Gallardo Fuentes, no se le va a olvidar, y es que luego de tomar el micrófono y resaltar la labor que han venido realizando en el partido y la sapienza con la que se ha conducido, Quirino Ordaz dijo que en su próxima visita será para dar banderazo a una rúa que lleve el nombre del exalcalde. Decisión que fue reaccionada con aplausos de los presentes y la tímida sonrisa de don Efrén, que dijo sentirse halagado.



El doble esfuerzo. Aun cuando el coordinador de la campaña en Sinaloa de José Antonio Meade y exgobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, haya dicho que no ha empujado ninguna candidatura, la realidad revela que Mayra Gisela Peñuelas es del grupo aguilarista. Sin embargo, este no es el punto, sino que será un trabajo con doble esfuerzo el que tendrán que realizar los priistas para lograr la penetración de la imagen de la candidata a la diputación por el Distrito 03, porque su presencia en la zona había sido nula y es poca la gente que la conoce. Más de alguno de los priistas aseguran que en campaña, más que abonar, vendrá a tener que jalarla e impulsarla un poco más para salir avante, debido a que al frente tiene al ex presidente municipal de Salvador Alvarado, Adolfo Rojo Montoya, y la lucha será reñida.



Los beneficios. ¿Acaso será recordado el 2018 como el año del pescador? Pues con tantos comentarios, y se puede decir que hasta promesas de parte de los funcionarios estatales en apoyos como Empleo Temporal, Policía Estatal Pesquera, con la que buscarán reducir los números y casos de pesca ilegal y furtiva que se lleva a cabo en todos los campos pesqueros del estado, además ya están haciendo entrega de despensas, y aseguran que llegarán más pangas y motores para los pescadores, hay quienes piden que los pellizquen para ver si están soñando. Es bueno reconocer que si todo lo comentado se lleva a cabo, será un panorama diferente para los pescadores, pero no olvidemos que la batalla que tienen, y no de ahora, es por la gran cantidad de granjas camaroneras que se están instalando, algunas con todos los documentos y otras más con trámites dudosos, además aún existen aquellas que no han puesto los excluidores. ¿Acaso la Policía Estatal Pesquera tocará estos temas, o tendrán que conformar una unidad nueva? Si en verdad quieren apoyar y combatir los problemas, se deben acabarlos desde raíz. A ver si Sergio Torres Félix sí le entra al tema en mención o se hace como que no sabe nada de esto.



Ayudadita. Donde dicen que el miedo no anda en burro es en la oficina del presidente municipal Flavio Sánchez Rivera, porque dicen que a diario, con la visita de la hija del alcalde, dos que tres funcionarios se ponen a temblar, pues se ha escuchado que la primogénita del mandatario municipal ya empezó a dar órdenes y hasta lo hace con mucha autoridad. La pregunta es: ¿Acaso ya estará incluida dentro de la nómina de las arcas municipales, o solo está trabajando por amor al arte o por contribuir con el trabajo y responsabilidad que asumió su señor padre?