Él a lo que iba. A quien al parecer le urgía que se llevara a cabo la reunión con el Cabildo y todos los funcionarios es a Jesús Guillermo Galindo Castro, pues ahí pediría licencia para separarse del cargo como presidente y estar dentro de lo que marcan el INE e IEES para ir por la reelección en los comicios del 1 de julio. Pues fue tanta la prisa por salir de la reunión en donde se le fue entregada la licencia por mayoría, que Edith Berenice Rodríguez López apenas daba su primer discurso como la presidenta interina y le tomaría protesta a la regidora suplente, cuando el alcalde con licencia salió de la sala de Cabildo rápidamente, evitando así que la prensa o alguien más lo abordaran. Sabrá Dios si tenía algún compromiso más importante, mientras tanto, los regidores deberán acostumbrarse a la nueva presidenta, a reserva que el Congreso tome otras decisiones.



Que no es chapulín. Mientras se hacían las propuestas para ver quién era designado presidente municipal interino en Mocorito tras la salida de Guillermo Galindo Castro, el regidor priista Antonio Gutiérrez propuso a la síndica procuradora Cristina Mápula, quien rotundamente rechazó la jugosa oferta bajo el argumento de que ella no era chapulín y siempre ha estado en contra de ese tipo de acciones, por lo que solamente agradeció ser tomada en cuenta y dijo que nada más quiere terminar el periodo en el puesto en que se encuentra.



Nuevas cuentas. Donde pareciera que la guerra sucia ha empezado es en el municipio de Mocorito, pues el ahora alcalde con licencia, Jesús Guillermo Galindo Castro, dio a conocer en su cuenta personal de Facebook que han aparecido otras cuentas con su nombre y datos, por lo que pidió no prestar atención a esas y reportarlas para evitar que los usuarios caigan en alguna confusión. ¿Será acaso que la guerra sucia ha comenzado? De ser así, será una contienda dura, pues no existe una regulación en las redes sociales y cualquiera puede tomar fotos e información de otros perfiles para crear uno falso.



El que mucho abarca, poco aprieta. El que sí ha estado aprovechando las redes sociales es el aspirante a la presidencia municipal por el PAN, Armando “El Iguano” Camacho, pues en la red social Facebook tiene más de tres cuentas a su nombre o, por lo menos, que lo promocionan. Lo curioso aquí es que esto puede ser contraproducente o causar confusión entre sus seguidores, ya que de tantas cuentas no sabrán cuál es la buena para brindarle el apoyo al blanquiazul de manera digital. Tanto es su afán de darse a conocer, que en los últimos días se creó la cuenta Votemos Sinaloa, donde el guamuchilense aprovecha para enviar mensajes de positivismo, de conscientización hacia los gobiernos. Por ahí se dice que el que mucho abarca poco aprieta; lo idóneo sería trabajar con una sola cuenta pero bien documentada, con actualizaciones constantes, y no muchas mal planeadas.



No quita el dedo del renglón. El mocoritense Enrique Pérezrubio Peña, quien había sido nombrado director de Turismo al inicio de la actual administración y que en el pasado proceso electoral manifestó su intención de contender por una candidatura independiente, lo cual no logró, ahora ha dado a conocer mediante las redes sociales que buscará, como él la llama, una candidatura ciudadana para los comicios del año 2021, independientemente de cuáles sean los resultados de la elección de este 1 de julio. A ver qué tanto aterriza su proyecto en estos casi tres años que le faltan, pues la vez anterior había empezado con mucho ahínco y a final de cuentas se detuvo de repente.