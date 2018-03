Todo en familia. Lo que prometía ser un proyecto incluyente y de suma en la militancia del Partido Encuentro Social resultó ser un negocio familiar, y es que al presentar la renuncia como regidora en Salvador Alvarado Mayté Figueroa Félix para buscar la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y PES, salió a la luz que su suplente era nada más y nada menos que su hermana Vianey Figueroa Félix, situación que sorprendió a varios de los presentes. Y es que pareció decir Mayté, como lo hacía El Chapulín Colorado: ‘No contaban con mi astucia’.



Sin cumplir compromisos. A quien se le aflojó el nudo en la garganta fue al presidente municipal con licencia en Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, durante la sesión de Cabildo en donde se separó de su cargo para buscar la candidatura a la diputación local por el Distrito 09. La sesión de Cabildo daría inicio a las 13:00 horas, no fue sino hasta una hora después cuando arribó el alcalde con el rostro desencajado y con una apariencia poco antes vista. Ya avanzada la sesión, daría a conocer el porqué de su semblante. Las inconformidades al interior del Ayuntamiento no se hicieron esperar cuando se supo que Eleazar Bojórquez Camacho tomaría las riendas del municipio, y de manera literal “Chenel” Valenzuela dijo: “Pido perdón a la gente que se siente traicionada por mí, no voy a nada fácil, y tampoco sé si vaya, porque yo prefiero guardar un amigo conmigo y no aventarme un tiro electoral. Si voy a perder un amigo por ir por la diputación local, mejor no la juego”. ¿Será que los funcionarios que estaban enojados y molestos por la decisión también valorarán la amistad de “Chenel” Valenzuela, o puede más el ego y coraje por no ser el presidente sustituto y se acabará una amistad? Mientras tanto, José Manuel Valenzuela sigue cabizbajo y pensando en el problema en que se metió al pedir licencia.



¡Ah, sorpresita! Nadie dijo que iba a ser fácil, pero bien que se tomó el tiempo para leer hoja por hoja las 300 que comprende el informe del Carnaval Guamúchil 2018 que organizó al frente del patronato Sandro Navarro Montoya, y es que el regidor Otoniel González se llevó su tiempo para revisarlo. Pero, ¡ah, vaya sorpresita que encontró!, y es que en el informe hay un documento hecho a mano como si fuera un comprobante oficial, por 1 millón 100 mil pesos, pero no se especifica de qué es ese gasto.



Abonando al partido. Los que parece ya menguaron su coraje y con la visión más clara son el ex diputado local Alejandro Rivera y su familia, ya que hace unos días fueron los anfitriones de una espléndida reunión a la que convocaron a la gran mayoría de los líderes priistas para un encuentro con los aspirantes al Senado de la República por Sinaloa, Mario Zamora y Rosa Elena Millán. La convocatoria fue extensa y mostraron el músculo que aún cuentan en Angostura, debido a que la suma de la gran mayoría de liderazgos se concentró en ese día.



El desinterés. Poco interés es el que muestran algunos ediles del Cabildo de Salvador Alvarado al informe del presidente municipal Flavio Sánchez Rivera, pues mientras éste se esfuerza por dar a conocer las actividades realizadas, hay quienes aprovechan para echarse una frutita a la boca y chistear con sus compañeros, tal es el caso del regidor perredista Otoniel González, quien durante la lectura del informe dedicó su tiempo a ignorar lo dicho por la primera autoridad del municipio. ¿Acaso qué no había muchas cosas interesantes, o porque de plano el informe duró más de 25 minutos?