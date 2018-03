Una tras otra. El que de plano parece que ‘rompió las tazas’ de manera definitiva con el exalcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, es el actual director de la Sedesol, Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán; todo parece indicar que ya se cansó de vivir de promesas. Recordemos el malestar que le causó que no fuera tomado en cuenta para ser el alcalde sustituto, amén que no tiene militancia pasista, pero que fue un compromiso que hizo con él el ex presidente municipal, fue su segundo reniego ante la promesa incumplida de “Chenel” Valenzuela al principio de la administración, cuando no fue considerado a ocupar la gerencia de la Jumapaang; el popular “Chito” Ruelas también se molestó porque no le dieron este espacio, y hasta se perdió del mapa político por unos días, hasta que en plan de reconciliación “Chenel” lo buscó y negoció con él, además de la amistad, un espacio en la Dirección de la Sedesol, y esta segunda ocasión volvió a patalear cuando no fue favorecido, aun cuando se dice que el exalcalde abogó por él ante el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pero sus comentarios parece que no ayudaron, situación que pudiera terminar con la relación de amistad.



El otro enojado. El que también se inconformó al no ser tomado en cuenta para sentarse en la silla presidencial es el secretario del Ayuntamiento de Angostura, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, situación que llevó a una discusión con el ahora exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, se dijo que las palabras sonaron fuerte y reclamaron algunos favores, situación que llevó a retrasar el inicio de la sesión de Cabildo y el comentario que dio en su mensaje “Chenel”, al poner en duda si continuaba con su candidatura o no, porque él prefería mantener a los amigos que un espacio en la política.



La moneda sigue en el aire. En donde existe el jaloneo para la definición del candidato para buscar la presidencia municipal es al interior del Partido Acción Nacional en Salvador Alvarado, y es que por más que se estructura y ajusta, nomás no dan las cuentas, porque desde un principio se destinó para mujer la candidatura, pero al ajustar amarres se ha buscado de todas las maneras para que sea hombre, cuando el reglamento de registro marca que sea para una fémina. De seguir como se tiene en el reglamento, Armando “El Iguano” Camacho tendrá que buscar otra oportunidad, o, en todo caso, esperar a la modificación al esquema que ya se tiene. Por lo pronto, está detenido.



Ya los vi, ya nos vamos. A la espera de la definición de quién asuma las finanzas municipales, y es que el extesorero Alberto “El Capy” Rivera se fue y ni se sabe si dejó claras y bien analizadas las cuentas de la organización de la fiesta del Carnaval Angostura 2018. Por lo tanto, el informe financiero deberá esperar un poco, hasta que se tenga a alguien sentado en la silla y empiece de nuevo a sacar cuentas.