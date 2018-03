Rebotando como ‘chapulín’. “Yo les agradezco la propuesta, pero yo me uno a la propuesta del compañero Valerio, les agradezco porque siempre he renegado de los ‘chapulines’, siempre he renegado de los ‘chapulines’, entonces, yo no quiero ser una más de la grilla, quiero terminar mi periodo”, fueron las palabras de la síndica procuradora Cristina Mápula en la sesión de Cabildo cuando fue propuesta para ser la presidenta municipal sustituta de Mocorito cuando Guillermo Galindo presentó su renuncia. Y ahora de buenas a primeras presenta su permiso para irse de campaña junto con Valerio Cervantes, Carmen Lucía Ordóñez, José Luis Cuadras, Ramón Alonso Santillanes García y Alma Lidia Navarro.



Arrancan. Los que se vestirán playeros son los aspirantes a la diputación federal por el Distrito 03 para el arranque de sus campañas. Y aprovechando que este viernes el calendario electoral indica el arranque de campaña, el exalcalde de Salvador Alvarado, Adolfo Rojo Montoya, se prepara para iniciar en Navolato junto con toda la gente de la coalición PAN-PRD-MC y PAS, mientras que la priista Mayra Gisela Peñuelas dará inicio a sus actividades proselitistas en el campo pesquero Playa Colorada.



Deserción. En el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se esperan algunas renuncias voluntarias, pero ahora del personal que tiene aspiraciones políticas; algunos, se dice, que se van a acompañar en la campaña al candidato del PRI a la presidencia municipal, otros, a buscar espacios nuevos, como es la intención de la directora de Acción Social, Paulina Peña Payán, de quien se dice se va a buscar una regiduría en su pueblo, Mocorito, acompañando en la planilla al candidato Óscar Camacho, por lo que regresando del periodo vacacional por Semana Santa pudiera estar presentando su renuncia.



¿Se acabó la fiesta? Quien llegó estableciendo formas y organizando los nuevos modos de trabajar a favor de la ciudadanía fue el alcalde sustituto de Angostura, Eleazar Bojórquez Camacho. Al siguiente día de su toma de protesta reunió a todos los directores y funcionarios de cada una de las áreas para presentarse de manera formal e invitarlos a trabajar. Al final, más de alguno salió diciendo que era bueno y sano el cambio, que ya era hora y momento de empezar a trabajar.



En sequía. La crisis por falta de agua en el Pueblo Mágico de Mocorito pone en jaque a la autoridad municipal, tanto, que aún no empieza el estiaje fuerte y pese a ello carecen del vital líquido. Ante esta situación, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Fernando Nájar López, ya hizo el llamado de auxilio ante la Ceapas para que se les auxilie con pipas que abastezcan de agua el municipio.