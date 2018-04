El acomodo. En donde parece que se ajusta y se redacta a conveniencia las actas de Cabildo es en el municipio de Mocorito. Resulta que de manera extraña apareció que en Cabildo se aprobó por unanimidad de los 13 regidores a la actual presidenta municipal provisional, Edith Berenice Rodríguez López, pero resulta que los regidores de oposición habían propuesto a la ex síndica procuradora Cristina Mápula y fueron quienes votaron por ella aun cuando había rechazado la propuesta, según ella porque no era chapulín. Sin embargo, en el acta de Cabildo se plasma que por unanimidad se aceptó la propuesta de Edith Berenice Rodríguez.



La asignación. El suspenso se acabó en el Distrito 09, que abarca los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, al dejar en el camino al líder de la CNC, así como del Módulo de Riego 74-2, Samuel López Angulo, y quedarse con la candidatura el el ex diputado federal y exalcalde de Salvador Alvarado, Alfonso Inzunza Montoya. Tarea que al popular “Ponchín” no le resultará fácil ganar, primera, porque su principal oponente, José Manuel “Chenel” Valenzuela, le lleva varios años de campaña y aceptación de la gente, y la segunda es que Alfonso Inzunza no dejó nada contentos a los pescadores de Angostura cuando fue presidente de la Comisión de Pesca en la Cámara Baja.



Por la repetición. Quien no quiso perder la oportunidad de verse sentado más tiempo en la silla del Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado fue el regidor José Antonio Gallardo, pues en cuanto vio la oportunidad, éste presentó el documento de solicitud de licencia ante la Secretaría del Ayuntamiento para retirarse de su cargo y estar en condiciones de poder reelegirse en las próximas elecciones del 1 de julio. La que también anda por el mismo estilo, pero todavía no ha confirmado si se irá de su puesto, es la síndica procuradora Rosy Díaz, y aunque ella no confirmó, seguramente en los próximos días presentará la carta donde solicite la licencia.



La renuncia. ¿A quién le tocará la papa caliente que quedó en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura? Si bien en estos momentos el servicio se está dando con regularidad, la paramunicipal cuenta con un grave problema que ha sido dolor de cabeza para quien ha estado al frente. La cartera vencida es algo que preocupa y además ocupa, pues es la única manera de como la paramunicipal puede trabajar de manera autónoma. Esto lo sabía muy bien Arturo Ávila Atondo. ¿Será acaso que por eso se ha separado del cargo, será también que el tiempo que estuvo como regidor Eleazar Bojórquez Camacho le servirá para tomar una decisión acertada en cuanto a la designación del nuevo gerente? En los meses venideros se presenta un problema muy concurrente para la ciudadanía angosturense, la sequía y sus estragos para gran parte del territorio. ¿Tendrán la economía y sobre todo el conocimiento para manejar una paramunicipal en este tiempo? A ver a quién pone el presidente interino en Angostura.