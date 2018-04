De tajo. En donde no hay contemplación ni consideración por el tema de la quema del basurón municipal es en Salvador Alvarado, y es que luego que se determinó que el incendio fue provocado, el alcalde Flavio Sánchez Rivera aseguró que se interpondrá denuncia penal contra quien resulte responsable, porque parece que se ha convertido en una moda, primero en el basurón de Guamúchil, luego en el de Alhuey y, por último, en el que está ubicado en Tamazula II. En donde no se han tenido acciones más duras es en el municipio de Angostura, que los ha llevado a levantar conflicto social y nomás no hay un pronunciamiento fuerte de la autoridad, que en primera, cuando le correspondió al exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, dijo que era político, y hoy, que de nuevo se incendia, solo se lamenta la autoridad municipal.



En el jaloneo. Se espera que para esta semana quede integrada la lista de regidores de la alianza PRI-PVEM y Panal en Salvador Alvarado, y en la carta de los jóvenes hay dos figuras que buscarán el acomodo, el primero es el presidente del Movimiento PRI Mx, Alberto Retamoza, quien ha trabajado fuertemente en la formación de cuadros al interior del partido, ha sido secretario particular del ex diputado local César Fredy Montoya y actualmente está en Cobaes como jefe de materia, mientras que en la contienda por la posición en la lista de los jóvenes se encuentra el coordinador de Atención a la Juventud, Juan Carlos Vega, quien luego de obtener este espacio regresó a radicar en la ciudad, luego que viviera en la ciudad de Culiacán.



Una rotunda respuesta. Aprovechando la visita del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, la masa priista se aglomeró en la capital del estado y luego en el puerto de Mazatlán, y quien buscó acercamiento con el líder de los priistas para desde ya negociar la reelección de Antonio Gallardo Angulo en la regiduría es el ex presidente municipal Efrén Gallardo, sin embargo, aseguró más de alguno que se le vio cabizbajo a don Efrén porque la respuesta fue negativa, pero como en política las decisiones no están dichas hasta que caiga la manecilla del reloj en la fecha límite, pudieran dar la sorpresa y colocar a José Antonio nuevamente en la lista.



De nuevo a la batalla. La que parece más la candidata que la suplente es la exaspirante a la diputación federal, Lucy Bedoya, en el proceso electoral del 2015, quien con el reacomodo en donde se asignó a Mayra Gisela Peñuelas como la candidata a la diputación por el Distrito 03 para la coalición PRI-PVEM y Panal, resultó favorecida, al ser la candidata suplente. Y ante esto, ha empezado un trabajo intenso desde el interior de su Partido Nueva Alianza, impulsando no solo su imagen, sino la de la sinaloíta.