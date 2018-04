El zafarrancho. Tremendo berrinche se registró en la sesión de Cabildo que se celebró ayer en el municipio de Angostura entre el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, el nuevo tesorero municipal, Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán, y algunos regidores. Desde el momento en que dio inicio la sesión ya se podía observar un ambiente tenso, y fue justo cuando se llegó al tercer punto (que por cierto tuvo que ser añadido, porque el orden del día que tenían los regidores no contemplaba la toma de protesta al nuevo tesorero), cuando Barrón Estrada invitó a los regidores a no votar por el “Chito” Ruelas, señalando que porque tenía un déficit de 800 mil pesos relacionados con el tema de la vivienda. Todo esto llegó a tanto, que hasta amenazó con su renuncia, y se espera que sea oficial ante los medios de comunicación hoy, en una rueda de prensa, para informar detalles ocultos de quien estuviera al frente de la Sedesol. Ya veremos en qué para todo esto, pero sobre todo el divisionismo que tendrá al interior del partido, que sin duda no le conviene para nada al Partido Sinaloense, mucho menos a sus candidatos. ¿Será acaso la resaca de que José Manuel “Chenel” Valenzuela López dejara su cargo para ir en busca de la reelección, le saldrá caro al PAS?



Ni se despidió. El que de plano nomás llegó calladito y sin avisar, hizo entrega de la carta de renuncia y se fue, es el secretario del Ayuntamiento de Mocorito, José Noé Contreras Avendaño; desde el pasado 30 de marzo, en pleno Viernes Santo, hizo el anuncio. Se habla que la presidenta municipal sustituta, Edith Berenice Rodríguez, tiene en Manuel Castro como la propuesta para ocupar el cargo, figura que deberán analizar los regidores a la brevedad y no mantener más acéfala la secretaría.



La de ganar. El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Misael Sánchez Sánchez, presentará este día ante el Congreso del Estado la licencia para la separación del cargo; la razón por la que busca ausentarse es para cumplir al 100 con el cargo de secretario de Organización del Comité Nacional, y además porque se encuentra en la lista número dos de la pluri para la diputación federal y además se le contempla la reelección también en la posición dos de la pluri para la diputación local. Aun cuando la tiene de ganar por donde le vea, asegura que prefiere mantenerse en la diputación local.



El cambio. Quien también se fue, así como llegó, sin avisar, fue quien ocupara la responsabilidad de coordinar el área de Comunicación Social del Gobierno Municipal, José Luis González Villa, quien pese a haber hecho un compromiso con la ex directora de Comunicación Social, de regresarle la oficina en mejores condiciones, nomás no se pudo, debido a que ni tiempo le dieron de despedirse cuando le pusieron a Cielo Cristina Mejía Montoya, a quien le tomaron protesta la tarde de ayer.



La propuesta. En Angostura la búsqueda por estar en la planilla de regidores está fuerte, mientras unos muestran el padrinazgo político, otros presentan su trabajo, y los que de plano no quieren quedarse fuera en las posiciones son los miembros de Encima; es la profesora Patricia Balcázar una de las cartas fuerte para ir en la primera de la lista, no solo en la de representación proporcional, sino en la de pluris para las regidurías, negociación que se jalonea fuerte a favor de quien ya fue candidata a la diputación por el distrito local cuando era el VIII ahí en Angostura.



Otra cara. Donde el humo blanco salió muy ajustado y casi en las últimas horas es al interior del PAN, que luego de no poder postular a Armando Camacho porque estaba definida para mujer, pues resulta que ninguna de las registradas resultó con la candidatura, y se fueron con una externa, la exdirectora de la UAdeO, Mónica Sánchez Agramón; de las regidurías, estaban en jaloneos aún en la noche y esta madrugada, pero se habla de Elvia Gaxiola, y además que hasta el exalcalde Gonzalo Camacho agarró una suplencia en la diputación local. Al propio Armando se le contempla en el espacio de síndico procurador.