A la expectativa. De buenas a primeras nadie sabía de José Manuel “Chenel” Valenzuela. Llamadas, mensajes, y nada, todo parecía indicar que no estaba en condiciones de responder. Hasta el líder estatal del PAS dijo no tener contacto con el aspirante, en el Consejo no había solicitado registro, nadie sabía de él, hasta se generó especulación que podría para el lunes querer regresar a la Presidencia Municipal, quedando de esta manera fuera del proceso local, sin embargo en medio del registro de Alberto Rivera llegó “El Chenel” sin aspavientos con un rostro serio y con ello acabando con todas las especulaciones de su marcha atrás a la candidatura.



¡Ah, sorpresita! La que se llevaron los integrantes del Partido Revolucionario Institucional con la distribución de las regidurías, y es que con la integración de la planilla se cumplieron compromisos, tal es el caso de Encima, con fuerza del maestro Silvino Zavala en la región, que empujó para colocar en una regiduría a su yerno Víctor López Miramontes como propietario y en la suplencia a su hijo Christian Josué Zavala Obeso; se dijo que esta molestia se generalizó entre los sectores, quienes mantuvieron una reunión para pedir que les aclararan cómo habían sido tomados en cuenta, porque muchos de la lista no tenían trabajo político.



La oportunidad. Los amarres de las regidurías al interior de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, aún no se han determinado. Se espera que la planilla de regidores, síndico procurador y la candidata a alcaldesa sea entregada en la capital del estado este día. Pese a que al partido Encuentro Social le correspondía también poner al candidato para síndico procurador, cedió el espacio a Morena, que propuso al excandidato a la diputación, el joven Jesús Ramón Ayón Bojórquez.



La baja. El día de ayer el rumor que el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, podría dejar el espacio, sonó bastante fuerte; el alcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera lo negó y hasta el mismo secretario dijo que era falso el rumor, sin embargo, personas muy allegadas a Valenzuela Leal señalaron que le pidieron la renuncia desde el pasado miércoles en la tarde. Tanto era el rumor, que algunos ya especulaban en el nombre de José Pablo Félix, sin embargo, no se ha dado de manera oficial; con esta baja, estaría renovando en su totalidad los puestos de primer nivel el alcalde sustituto.



Esperan no quedarse sin sueldo. Los trabajadores del Ayuntamiento de Angostura se mantienen a la expectativa, porque dicen que estaban una tras otra con el pago de la quincena, pero el alcalde Eleazar Bojórquez dijo estar prevenido a cualquier inconveniente y haciendo un panorama por el cambio de firmas como alcalde pretendió que se hiciera un ahorro en la Comuna, para con ello estar en materia de responder con el pago de la quincena.



Con duro trabajo. Donde tendrán que redoblar esfuerzos e implementar más frecuentemente las redadas es en el municipio de Salvador Alvarado, es que con la actualización del padrón de las meretrices se ha detectado son muchas las mujeres que deciden visitar la ciudad para ofrecer sus servicios, se habla de personas de otros estados, y, lo peor, algunas hasta el nombre se cambian. Sí que tendrá una gran tarea el médico municipal Gilberto Aguilar para poder establecer orden en este tema y en los que se desprendan de las actividades nocturnas.