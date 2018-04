El apoyo. A quien se le vio acompañando el registro del candidato del PRI por la coalición PRI, PVEM y Panal es al líder del Grupo Auténtico del PRI (GAP), Everardo Angulo Valle, quien llegó solo, calladito, solo observando. Su estancia fue en la esquina en donde menos fuera percibido por el resto de los priistas, con lentes oscuros, queriendo camuflar su presencia. Cuando se le detectó entre los presentes y al querer p reguntar si ya había un acuerdo entre el candidato Carlo Mario Ortiz Sánchez y el GAP, el líder del grupo salió huyendo, pidiendo que no lo entrevistaran, que no tenía nada qué decir, que será hasta la próxima semana cuando daría declaración, y se fue perdiendo entre negativas y evasivas. Pero en la mañana el perifoneo seguía con el mismo sonsonete por toda la ciudad, asegurando estar en contra de la reelección.



Es un caso. Quien de plano nomás no andaba alegre como se le caracteriza y se le miraba cara de forzado, era el candidato a la diputación por el Distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien lleva en la suplencia al ex presidente municipal Gonzalo Camacho Angulo. En el registro de Alberto “El Capy” Rivera su cara era seria, fría, desorientado, y pareciera que así continuó, porque al dirigir el mensaje en el registro junto a la candidata por la coalición PAN, PRD, MC y PAS, Mónica Sánchez Agramón, primero preguntó a micrófono abierto en qué distrito era candidato y a la candidata la nombró como ‘Mónica Lewinsky’.



Calladito. Nadie sabe si se va o se queda, lo que sí es que el secretario del Ayuntamiento de Angostura, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, acompañó a quien fuera tesorero municipal y hoy candidato a la presidencia municipal por la coalición PAN, PRD, MC y PAS, Alberto “El Capy” Rivera; antes ya había mantenido un encuentro con el líder estatal del PAS y el alcalde Eleazar Bojórquez, con quienes acordaron ahondar en el tema ayer. Pero lo que sí hizo al calor del momento es que presentó la renuncia, pero hasta ahora no se la han recibido ni la han hecho válida, por lo que se espera que la molestia pase, para poder establecer formas de trabajar.



Sin aparecer nombres. La militancia de Encuentro Social, Morena y PT anda pregunte y pregunte, porque es hora que no saben si aparecieron en la lista de regidores o no, y es que la candidata a la presidencia municipal, Mayté Figueroa Félix, acudió al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa con todo el paquete a realizar el registro como acordaron los miembros de la alianza Morena, PT y PES. Es tanta la serie de especulaciones porque no ha bajado la información a la militancia, que algunos chascarrean con la idea de saber si aparecieron o no en las suplencias, o ya de suerte, en la de propietarios. La duda es qué esconden. ¿Será acaso que tendrá sorpresitas Mayté como ocurrió con su suplente en Cabildo, que resultó ser su hermana la que quedó en su espacio como regidora?



La disuación. Al medi odía de ayer el candidato a alcalde por el PRI en Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, reunió a la estructura del partido en una comida, en la que estuvieron los candidatos a senadores y diputados. Sin embargo, se podía respirar y se comentaba la molestia entre la estructura por no haber sido tomada en cuenta en algunas candidaturas de la regiduría. Incluso antes del registro tuvieron una reunión privada, en la que se dijo que al calor de la molestia muchos reclamaron el apoyo brindado al exalcalde y hoy candidato. El primero en sentirse inconforme fue el mismísimo presidente del Comité Municipal, Marcos René Palafox, quien pensó que repetiría en Cabildo y nomás no apareció ni en la suplencia. Habrá que empezar a curar las heridas, porque el partido quedó muy fracturado con la decisión de las regidurías, muchos ya se hacían en la silla.