Fuera de tiempo. En la sesión de Cabildo donde se otorgó licencia a la ahora ex síndica procuradora, Rosy Díaz, para separarse del cargo, varios regidores de oposición manifestaron su desacuerdo, pues aseguran que las cosas no se hicieron como debían, ya que apenas el viernes se realizó la sesión para ello, cuando la solicitud fue entregada desde el 28 de marzo, y el registro del candidato priista, con el que la exfuncionaria buscará reelegirse en el mismo puesto, se llevó a cabo desde al pasado jueves. Entre los ediles que manifestaron su inconformidad estaban Otoniel González, Heriberto Sánchez e Iliana Moraga, pues aparte de que aseguran que no se les avisó con anticipación de la sesión, señalan que la licencia la vienen a solicitar ante el pleno de Cabildo cuando ya la señora está registrada para buscar la reelección en un puesto que, además, afirman que quedó a deber varios pendientes, mismos que le fueron solicitados hace ya varios meses.



La sorpresa. Y precisamente en dicha sesión de Cabildo no fue novedad que los regidores de oposición se manifestaran en contra de la licencia a la ahora ex síndica procuradora, Rosy Díaz, pero el que dio la sorpresa al momento de la votación fue el regidor del PRI, Jorge Sosa, pues cuando el edil perredista Otoniel González pidió que también se sometiera a votación quiénes estaban en contra, este último fue el único en levantar la mano, mientras que cuando el secretario Roberto Valenzuela preguntó por las abstenciones, Jorge Sosa estaba en el grupo de los cuatro que se mantuvieron al margen de la votación, junto con Iliana Moraga, Heriberto Sánchez y Reynaldo Leyva. De verdad que sí sorprendió, pues también pertenece al tricolor.



Buscan la hazaña. Al parecer el líder estatal del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), Serapio Vargas, como que busca y confía en que en este proceso electoral lograrán una hazaña como la que hizo el PAS en sus primeras contiendas, donde a pesar de ser un partido de reciente creación, se logró posicionar incluso como la segunda fuerza política en varios municipios. A ver cómo le va en sus ‘pininos’ electorales al PAIS.



Pongan atención. Quien parecía maestro de primaria en el recorrido que se efectuó por los comercios de comida en la vía pública era el médico municipal de Salvador Alvarado, Gilberto Aguilar, y es que después de invitar a los comerciantes a seguir los lineamientos de salud e higiene, aprovechaba para dirigirse a los comensales que estaban en cada establecimiento y les presumía del trabajo que andaban haciendo, acción que a dos que tres no les agradó, porque hasta se volteaban para otro lado en lugar de escuchar al funcionario. Como que la intención del médico era que los ciudadanos supieran que andaba trabajando en sábado.