La supervisión. Es al interior del Ayuntamiento de Angostura en donde ya se tiene al personal de la Auditoría Superior del Estado; la intención es auditar y dejar en blanco todas las áreas en que se manejaron recursos públicos durante el periodo que le correspondió al exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela. A ver qué novedades se encontrarán, porque durante sus tres administraciones ha habido varios prietitos en el arroz; en la primera se encontraron gastos por cerveza y alimentos, luego situaciones por falta de factura que nunca se anexaron a la papelería, lo que espera el alcalde Eleazar Bojórquez es que no lo lleve a mucho ajetreo y se pueda transparentar la administración.



Le cayó el chahuistle. Al actual tesorero municipal y exdirector de la Sedesol en el municipio, Perfecto Ruelas, pareciera que le cayó el primer ramalazo del cambio de puesto, y es que muy temprano del día de ayer un grupo de 12 personas acudió a la Presidencia a querer hablar con el alcalde o con él para que les aclaren y les pongan fin al tema de vivienda que se solicitó en ese departamento y que se supone que hace meses debió haber terminado. Fue el nuevo director de la Sedesol, Humberto Cebreros, quien tuvo que dar la cara, y es que los inconformes dicen que no buscan que se les regrese el recurso que aportaron, sino que se les entregue la casa que les prometieron, y que, a decir de ellos, debió haber terminado la construcción desde septiembre, y Perfecto “Chito” Ruelas los traía en puras promesas.



La anuencia. Con la asignación repentina de la candidatura a la presidencia municipal por la coalición PAN, PRD, MC y PAS, Mónica Sánchez Agramón fue hasta ayer que presentó su solicitud de licencia para ausentarse por el periodo de la campaña electoral de la presidencia del Patronato del Centro de Integración Juvenil, permiso en cuyo documento se establece que será hasta el 2 de julio. ¿Acaso será una premonición, o son las ganas de regresar a cumplir la labor como presidenta del CIJ?



La denuncia. De nueva cuenta cientos de habitantes de la sindicatura La Reforma se han manifestado en contra de la construcción de una granja camaronera, la cual quedaría a tan solo unos metros del asentamiento humano, como es la colonia Miramar y el panteón de la comunidad. Hace un año demostraron que la unión hace la fuerza, como se dice luego, pero también del otro lado los dueños de la granja están dejando claro que el poder del dinero hace y deshace al antojo de unos cuantos. ¿Será que en efecto no existe una autoridad que tenga una moral adecuada para impedir la creación de este tipo de trabajo como las granjas, o de plano todo está tan podrido que los ayuntamientos y el Gobierno del Estado solo trabajan para quien más tiene y dejarán que se haga su santa voluntad en la comunidad? Recuerden que el campo pesquero ya está minado de granjas y cualquier huracán fuerte solo provocará que la comunidad quede inundada. ¿Esto es lo que buscan que pase para La Reforma, acaso la Semarnat está entregando así de fácil los permisos necesarios para la construcción de las granjas camaroneras? Si es así, sin antes hacer investigación, ¿para qué está Jorge Abel López Sánchez, delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales?