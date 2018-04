El muestreo. A quien se le vio en un conocido comedero político en la ciudad de Guamúchil es al exalcalde y hoy candidato a la diputación local por el Distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien abandonó la fonda de su predilección para desayunar y empezar a mostrarse entre la gente de Salvador Alvarado, sin embargo, el ex presidente municipal no solo fue a desayunar, sino que además se reunió con el trabajador del Ayuntamiento, Fausto Higuera Castro, a quien le firmó una serie de documentos, entre los que se mencionó que se trataba del proceso entrega-recepción. Además se dijo que aún se encuentra firmando algunos documentos, porque será a principios del próximo mes cuando queden validadas las firmas del alcalde y tesorero en funciones.



En mute. La que no participó pero ni para decir su nombre en la rueda de prensa que ofreció Héctor Melesio Cuen, candidato al Senado por la coalición México al Frente, fue Mónica Sánchez Agramón, candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, y es que tal vez se tomó muy en serio el papel de que ella no puede andar haciendo proselitismo, ya que su periodo de campaña inicia el 14 de mayo. Fue tanta su seriedad, que el candidato al Senado al verla triste y cabizbaja hasta lo tomó a juego y dándole un abrazo le dijo: “Usted no puede hablar, está en veda”, por lo que la panista solo sonrió y continuó sin decir palabra.



Un costalito de pendientes. A quien le tocó la papa caliente fue nada más y nada menos que a Juan Guadalupe García López, quien hace poco rindió protesta como nuevo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang). Resulta que el nuevo gerente deberá sacar adelante a la paramunicipal con el pago de quincenas, dejar un buen fondo para el tema de los aguinaldos, pero lo más importante, atender y solucionar los problemas que se presentan en la temporada de calor, como la sequía para el Sur del municipio, y no solo eso, sino que ahora surge un tema más, y es el agua sucia que sale por las tuberías en la sindicatura de Alhuey. ¿Es fácil?, claro que no lo es; para todo esto necesita de una serie de gestiones y sobre todo apoyo para las obras, como reparar la tubería, entre otras cosas más. No olvidemos que, de no haber nada extra, García López estará al frente de la paramunicipal por un periodo de seis meses aproximadamente. ¿Acaso podrá hacer un excelente trabajo en el tiempo que le queda, o de plano los problemas, y sobre todo falta de apoyo a nivel estatal, dejarán marca en la carrera política? Sería la mejor opción, no se sabe, pero sí tiene que dar resultados pero a la de ya.



Sin denuncia. Tras una queja dada a conocer por este medio, en la que los vecinos de la colonia Miramar, en la sindicatura La Reforma, se oponían a la construcción de una granja camaronera más en esa zona, la cual, a decir de ellos, los pone en riesgo de inundaciones, además que se encuentra pegado al panteón del lugar, el director de Ecología, Arnoldo Angulo Angulo, señaló que es momento que los vecinos no han acudido a presentar su denuncia, situación por la que el municipio no ha iniciado proceso de investigación alguno.