Tiembla Cabildo. En Mocorito la simpatía de la militancia ha encendido la mecha de la guerra de declaraciones y acusaciones con tal de defender a su candidato preferido; la guerra sucia se ha venido apoderando del Pueblo Mágico, tanto, que hasta la renuncia del regidor a las filas del PAS para mostrar su empatía con el PRI ha llevado a mostrar una serie de declaraciones. Situación que algunos empresarios de la localidad han pedido que se detenga a los líderes de los partidos para que esta lucha electoral vaya encaminada al respeto y no a la serie de comentarios que han afectado el entorno social de un pueblo tan pequeño.



De nuevo al Congreso. El diputado local con licencia, Misael Sánchez Sánchez, pudiera reincorporarse de nuevo al Congreso el martes próximo. Luego de salir a buscar su permanencia en la vida política, su nombre quedó en la lista de diputados pluris para el Congreso de la Unión, y además ha decidido continuar como diputado local, porque a decir de él, quedaron algunas iniciativas pendientes y se requiere trabajarlas.



Muy bien enterados. Los que ya están avisados sobre lo que pueden hacer y lo que no como servidores públicos o funcionarios son los trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y es que de parte del INE se les dio un taller de las obligaciones y responsabilidades que tienen ante las actividades del proceso electoral, y aunque el inicio de campañas está muy cerca, la preocupación de tener informados a sus funcionarios no ha llegado a los ayuntamientos de Mocorito y Angostura, ya que dice el vocal secretario de la Junta Distrital 03, Adán Rodríguez López, que de parte de esos ayuntamientos no se ha tenido invitación para impartir el taller. Mientras tanto, los funcionarios de Salvador Alvarado ya están advertidos y solo podrán unirse a las actividades de campaña en días inhábiles.



Un problema tras otro. Desde un principio se comentó que los movimientos al interior de Ayuntamiento no estarían afectando el desarrollo, trabajo y atención para la ciudadanía, sin embargo, esto no ha sido así. Vecinos del fraccionamiento Los Olivos, en la sindicatura de Alhuey, han hecho público el grave problema y las condiciones de cómo están viviendo en estos momentos; a decir de los habitantes, desde antes de Semana Santa están con basura a las afueras de sus domicilios porque el camión recolector de basura no ha pasado por esa zona para llevarse estos desperdicios. Es de reconocer la titánica labor que los integrantes de Obras y Servicios Públicos hicieron para dar atención en las playas y zonas turísticas, sin embargo, alguien debe recordarles que esto ya pasó y es necesario ponerse al corriente en las comunidades, colonias y demás. ¿Será que se le olvidó al director Álvaro Camacho Beltrán, o también le ha tocado bailar con la más fea por tanto cambio de autoridades y sobre todo firmas que dan el recurso para moverse?