Extraña representación. Durante el protocolo de inauguración de la vigésima edición de la Expo Eco Agro, el alcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera no estuvo presente por motivos de agenda, pero lo que sorprendió fue que en su representación no acudiera ningún funcionario de primer nivel como generalmente se acostumbra, ya que en lugar de figuras como el secretario del Ayuntamiento o el tesorero, quien representó al presidente fue la coordinadora de Comunicación Social, Cielo Cristina Mejía Montoya, quien dirigió unas palabras a los asistentes y dio por inaugurado el evento.



Continúan las desbandadas. Donde los cambios se siguen dando es en la presente administración municipal de Salvador Alvarado, encabezada por el primer edil Flavio Fernando Sánchez Rivera, y es que en esta ocasión algunos empleados de la Coordinación de Comunicación Social presentaron su renuncia para irse a trabajar en las campañas electorales. Ahora sí que las cosas se pondrán más difíciles para quienes se queden dentro de tan importante área, ya que el trabajo se les duplicará a pesar de estar actualmente en periodo de veda por la temporada electoral, pero eso no implica que en dicho departamento se deje de laborar. Sí que tendrá muy buena tarea el primer mandatario del municipio, ya que tendrá que buscar a la brevedad un fotógrafo, un editor de video y un diseñador gráfico.



Sufrió pero lo logró. Pese a una gran cantidad de problemas, César Mascareño logró su primer objetivo, el cual era que el Consejo Municipal Electoral de Angostura le hiciera entrega de la constancia que lo acredita como candidato a la presidencia municipal por la vía independiente. Ahora el ya candidato tuvo que lidiar con problemas a la hora de la recolección de firmas que lo avalaran, así como con el inconveniente de que le fue cancelada la cuenta bancaria justo en el momento cuando estaba por cerrar el registro, y apenas unos días atrás el INE le puso una multa por 3 mil pesos por no comprobar unas facturas de la compra de calcas para su promoción. ¿Acaso todo esto es porque las instituciones no están acostumbradas a las candidaturas independientes, o de plano existe algo turbio? Mientras tanto, César Mascareño puede presumir que fue el primer candidato para las elecciones del 2018 en todo Sinaloa.



No pasa nada. Una revisión más de parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) y el resultado, según ellos, es que el vital líquido está en perfectas condiciones, esto a pesar de las constantes quejas de los vecinos de la sindicatura de Alhuey, quienes aseguran que de las tuberías el agua brota sucia y esto representa un riesgo para su salud. Juan Guadalupe García López, gerente de la paramunicipal, así lo afirma y asegura que no hay problema alguno. Quién tendrá la razón es la incógnita que surge, pues incluso la Ceapas ha realizado análisis al agua y no se ha registrado peligro alguno.