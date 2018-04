Más despidos en Angostura. La Comuna angosturense sigue en medio de problemas que, según se dice, llevan un trasfondo político, pues ayer fueron despedidos tres funcionarios más: César de Jesús López, de la Dirección de Desarrollo Social; Francisco López Cervantes, ahora exsubdirector de Deportes, así como Jesús Heraldo Nieto Sánchez, quien laboraba en la Jumapaang. El caso es que según estos exempleados califican de injustos sus despidos y se refieren directamente al secretario, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, como el responsable de lo ocurrido, así como al alcalde interino Eleazar Bojórquez Camacho, de tener injerencia también en este asunto; pero eso no es todo, pues dos de ellos recibieron el oficio de despido y fue a Nieto Sánchez al que se le informó solo de voz que estaba despedido. ¿Será acaso que se vienen más problemas para la administración municipal cuando parecía que las aguas estaban calmadas?



De última hora. Los últimos colados a la fiesta del Tianguis Turístico en la ciudad de Mazatlán fueron los representantes de municipio de Angostura, pues apenas el viernes por la tarde-noche se le indicó al director de Turismo, Sergio Iván Atondo González, que tenían un presupuesto de 25 mil pesos para que fuera a poner en alto el nombre del municipio de Angostura en tan importante evento. El grave problema no es el recurso que le otorgaron, sino que las autoridades municipales hace años que le están dando más importancia a detalles pequeños que a todo lo que pueden explotar por las áreas y paisajes, así como sitios de interés que existen en esta zona de Sinaloa. Simplemente, cabe señalar que Angostura estuvo a punto de no asistir al Tianguis Turístico, donde llegan personas de todo el mundo para ver precisamente qué es lo que ofrecen estas zonas y empezar a invertir y visitar. Ojalá y por las prisas no se hayan olvidado de llegar bien preparados al puerto de Mazatlán y que hayan llevado todo lo necesario para dar a conocer las riquezas angosturenses.



Nada todavía. Los que todavía continúan sin un resultado favorable a sus peticiones de pagos atrasados son los transportistas de la CNOP y CTM, pues asegura el dirigente, Ramón Román, que a pesar de los llamados que les han hecho a las autoridades por diferentes medios, éstas no muestran interés por colaborar con ellos. A finales de esta semana los aliancistas estarían determinando qué acciones llevarán a cabo para poder conseguir se les pague el más de medio millón de pesos que se les adeuda.



Afectaciones. El mercado actual para la leche bronca es para los ganaderos una gran afectación, pues el consumo se basa en fórmula láctea. El líder de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Agustín Fierro Mercado, afirma que el problema es grave al no estar ellos en condiciones de competir con las grandes empresas, pues no tienen las herramientas necesarias, y a pesar de vender su producto alrededor de 10 pesos más barato, han perdido terreno con los consumidores actualmente.