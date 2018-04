El secretario no fue. Si bien los hoy tres exfuncionarios despedidos el pasado lunes en el municipio de Angostura señalaron al secretario, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, de haber girado la orden por motivos políticos, el presidente Eleazar Bojórquez Camacho asegura que no tuvo nada qué ver y la orden salió directamente de Presidencia, pues se está analizando el rendimiento del personal en base a los requerimientos de los directores de área. En vista de esto, todo indica que si el personal no da el ancho en el puesto en que se encuentre, no podrá seguir laborando para la Comuna. De acuerdo al primer edil angosturense, en su declaración fue claro y aseguró que “nadie es inamovible”, por lo que, ni tardos ni perezosos, ayer mismo le tomaron protesta a Diego Antonio Álvarez Sánchez, quien fungirá como nuevo subdirector de Deportes. Asimismo, el resto del personal de las distintas áreas tendrá que dar el 100 por ciento de rendimiento en el trabajo, pues de lo contrario podrían continuar los despidos que, según aclaró el presidente, no tienen nada qué ver con cuestiones políticas.



Sigue la escuela de “Chenel”. Quien pareciera que sigue los pasos, de cierta manera, del candidato a la diputación local del Distrito 09 por la coalición Por México al Frente, José Manuel “Chenel” Valenzuela, es el candidato a alcalde de Angostura por la misma, Alberto “Capy” Rivera, pues trae como estrategia ganarse, entre otros sectores, a los niños, tal como lo ha venido haciendo “Chenel”, quien se acerca con los niños y luego con sus papás. ¿Será buena estrategia para ganar votos rumbo a la jornada electoral?



Cifra histórica. Donde lograron una cifra histórica en el número de credenciales que no fueron recogidas por los ciudadanos fue en el Distrito 03 del Instituto Nacional Electoral (INE), pues solamente quedaron para su resguardo 434 plásticos, cifra que, según el vocal ejecutivo Vicente Edén Castro Ayón, señala como el mínimo histórico; pero esto ya se verá reflejado el día de la jornada electoral, pues en los últimos procesos ha ganado terreno la abstinencia y la población se muestra apática a ejercer su derecho al voto.



Estrategias. Es tanto el desinterés que ha mostrado la ciudadanía por formar parte de las elecciones como observador electoral, que esta ocasión serán implementadas algunas medidas para ver si por medio de las universidades los jóvenes acceden para desempeñar esta actividad el próximo 1 de julio, pues la presidenta del Consejo Distrital Electoral 09, Nora Cabeza de Vaca Soto, señaló que tendrán un acercamiento con estos planteles educativos para ver si de esta manera se puede conseguir incrementar el número de observadores electorales con respecto a procesos anteriores.