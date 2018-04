De aquí para allá y de allá para acá. Los líderes de los partidos PAN y PAS en Mocorito fueron claros al decir que la salida de los jóvenes del proyecto para estas elecciones no los afecta en lo absoluto, pues según Julio Medardo Serrano Soto, presidente del Comité Directivo del Partido Sinaloense, esto no es más que una estrategia del PRI para generar polémica y que la ciudadanía piense que el proyecto de “Memo” Galindo está perdiendo fuerza. También aclaró que en los próximos días darán a conocer una lista de priistas que se estarán sumando a las filas del PAS. Por su parte, Jesús Olivia Sánchez Amézquita, presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, quien además es mamá de quien renunció al blanquiazul, también dijo que los jóvenes fueron engañados, pero la coalición Por Sinaloa al Frente no ha perdido poder.



Mejor cuando lo deje el celular. Al parecer durante la sesión de Cabildo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Angostura, el presidente municipal Eleazar Bojórquez Camacho fue absorbido por la tecnología como muchas personas actualmente, mientras la regidora Rosa Rivera Félix trataba de exponerle varias preguntas de temas que tenía pendientes, éste prestaba mayor atención a lo que estaba haciendo en su teléfono celular, hasta que la edil terminó por decirle que mejor lo hacía “ya que lo deje el teléfono”.



Sigue la polémica por el kínder. Vecinos de la comunidad El Molino, en Angostura, están exigiendo a todo pulmón que se desaloje a la persona que entró a habitar el edificio del kínder, pues pretenden habilitarlo como Casa de Día antes del 10 de mayo. Como ultimátum le dijeron al presidente, Eleazar Bojórquez Camacho, que luego de tres meses que tienen dándoles largas, si en dos semanas no desalojan el lugar, la misma gente del poblado lo hará por la fuerza. Cabe mencionar que la persona que habita el lugar recibió el permiso para hacerlo hace ya varios meses, de parte del entonces alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela López.



Y usted, ¿quién es? Quien se llevó una sorpresa en su visita al Mercado Municipal fue el médico Gilberto Aguilar, el titular de Salud en el municipio, y es que en el recorrido que anduvo haciendo de supervisión de alimentos, una de las locatarias le preguntó que si quién era, ya que no lo conocía, a lo que el funcionario rápidamente respondió que trabajaba en el Ayuntamiento como médico municipal. Deberían los demás funcionarios darse una vuelta por el Mercado Municipal, no vaya a ser que luego resulte que tampoco los conocen, más aquellos que tienen interés de seguir creciendo en la política luego de tantos cambios que se hicieron en el Ayuntamiento.