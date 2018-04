Muy actualizados. Qué enteraditos estarán en la oficina de Acción Social de Salvador Alvarado, que mientras se mantiene acéfala la coordina Roberto Sánchez, responsable del área de Educación en el municipio, y es que en pleno acto del evento de Lunes Cívico empezaron a mencionar a los regidores y anunciaron a la exregidora y ahora candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, Mayté Figueroa, mientras que su hermana Vianey Figueroa, que es su suplente, se quedó viendo lejos porque la ignoraron. Una actualizada a la hoja de regidores y funcionarios sí les hace falta, porque por un descuido y mencionan la larga lista de exfuncionarios que solicitaron permiso para ausentarse.



Y hablando de funcionarios. El que deberá empezar a trabajar con una estrategia de convencimiento en cuanto le den las 00:00 horas del 14 de mayo es el ex presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, porque el comentario ha venido creciendo que de llegar a ganar, la lista de exfuncionarios pudiera aparecer de nuevo, y que nomás no se les hace que a todos los funcionarios se les vuelva a reelegir junto con él y que sería más de lo mismo. Además se espera que aparezca una masiva renuncia de funcionarios para irse a la campaña.



El mismo hoyo. Decenas de veces se comentó que José Manuel Valenzuela López, presidente municipal con licencia en Angostura, era el principal responsable de cada vez que el basurón municipal se incendiaba. También se dijo que podría ser algo por revanchismo político, y los habitantes de la sindicatura de Alhuey comentaron que para nada era algo al respecto; el tema dio tanto vuelo, que hasta llegaron los vecinos a la Presidencia Municipal e incendiaron basura como protesta por los actos, sin embargo, ahora no está “Chenel” Valenzuela al frente del municipio, el basurón se clausuró y hasta se tapó la basura. ¿Cuál es la respuesta a otro incendio más por el camino de terracería que comunica a la comunidad de Alhueycito, ahora a quién culpará la ciudadanía? Lo que sí no ha cumplido ahora es la vigilancia, porque hasta se dijo que multa fuerte se aplicaría para quien se detecte. Pero el gran problema es que los pocos policías que hay nomás no alcanzan para brindar seguridad y cuidar que no se incendie el basurón ya clausurado. ¿Entonces?



Como digo un nombre, digo otro. Quien al parecer estaba confundido respecto a los nombres de los miembros del Cabildo en Salvador Alvarado era el regidor Otoniel González, pues en la sesión celebrada ayer, primero, al dar lectura a una solicitud que entregó al alcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera, lo mencionó como “Flavio Fernando Inzunza Rivera”; mientras que más adelante, luego de terminar una participación de la edil Iliana Moraga Inzunza, el regidor inició su argumento mencionándola como “Liliana”, lo cual rápidamente corrigieron los demás.