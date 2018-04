Por las dudas, no firmó. Quien señaló que no firmó la nómina pasada fue la regidora Mireya Carolina Sosa Olivas, pues asegura que no aparecía en la lista y vio que el regidor José Luis Cuadras sí estaba, aun cuando este último se encuentra con licencia desde el pasado 28 de marzo. La pregunta de la edil fue si estaba percibiendo dicho ingreso, a lo que la presidenta municipal Edith Berenice Rodríguez López explicó que sí se le había realizado el depósito de lo que sería su salario al regidor con licencia, pero al darse cuenta del error, rápidamente lo localizaron para que regresara el dinero, lo cual comprobaron con la ficha de depósito que el mismo regidor con licencia presentó.



No quieren al tesorero. El edil Antonio Gutiérrez Sáinz exigió ante Cabildo la destitución del tesorero Jaime Angulo, en Mocorito, pues asegura que se ha dirigido a unos ediles de una manera poco prudente y claramente les ha dicho que no hay apoyos para ellos, tales como los vales de gasolina, tema que el regidor José López Lozolla comentó también, porque supuestamente les recortó dicho apoyo de los vales de combustible a los que renunciaron al PAS, mas señala que no renunciaron a su función como regidores. Ante tal petición, la respuesta de la alcaldesa fue que no puede exponer al municipio debido a que su firma todavía no está activa, aun cuando ya hace casi un mes de haber sido nombrada como alcaldesa interina en el municipio serrano, lo cual retomó la edil Julieta Belmontes argumentando que sí se puede registrar dicha firma a pocos días de tomar el cargo. ¿Quién tendrá la razón?



¡Orden, orden! Ante la falta de autoridad del secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Manuel Castro Acosta, llegó un momento en el que el regidor Antonio Gutiérrez Sáinz le pidió que pusiera orden, pues los ánimos estaban ‘caldeados’ en la sesión número 8 de Cabildo y ninguno de los ediles respetaba el orden de participación, inclusive ya ni siquiera pedían el uso de la voz para exponer sus argumentos, como si fuera aquello un mercado en el que nadie quiere quedarse callado para buscar la atención de los demás.



Sin voz ni voto. De los regidores con licencia en el Ayuntamiento de Mocorito estuvieron presentes en la sesión de ayer José Luis Cuadras, Ramón Alonso Santillánez y Carmen Lucía Ordóñez, quienes en un par de ocasiones fueron aludidos por las situaciones que se planteaban durante la reunión, por lo que de repente intentaron hacer uso de la voz y rápidamente los callaron, argumentándoles que no tenían derecho a participar, al estar fuera de Cabildo por la licencia que solicitaron desde el pasado 28 de marzo. Tal vez no les habían explicado que no podían hacerlo.



La papa caliente. Los productores que conforman el Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico en Angostura se están movilizando para obtener el amparo legal y así no realizar el pago del IPR por sus cosechas, esto por un enojo que tienen con la administración que encabezó José Manuel “Chenel” Valenzuela, en donde no lograron llegar a un acuerdo para que el dinero que se recauda se invierta en obras para las comunidades. Esto ha llegado lejos y, en caso de que les concedan el amparo a los productores, se vendrá lo bueno tanto para el presidente interino, Eleazar Bojórquez Camacho, como para el tesorero Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, en otras palabras, les tocaría la papa caliente, porque sin ese dinero no podrían hacer acciones como recolección de basura, alumbrado público, raspado de calles, entre otras más, pues de ahí sale el recurso.