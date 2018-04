El regreso. Sin mucho ruido y tranquilo regresó a Cabildo el regidor José Antonio Gallardo Angulo. El pasado 2 de abril fue el único regidor del PRI que anunció su permiso para salir en búsqueda de un espacio para reelegirse o buscar otro espacio de elección popular, sin embargo, al no verse favorecido, pidió a su suplente que le regresara la silla. ¿Será acaso que tiene mucho qué trabajar en bien de la gente que votó por él como regidor, o irá a calentar la silla? Pendientes de trabajo quedaron muchos.



El riesgo de acabar sin agua. Vaya problema que podría pasar al interior de Módulo de Riego 74-1; como lo sabrán, desde hace tiempo atrás se dio a conocer que no habría agua para el ciclo P-V, pero esto no impidió que los productores hicieran sus siembras. Ahora resulta que es excesivo el uso de los pozos para alcanzar a regar lo que ya está sembrado, y el riesgo es que se acaben el agua dulce, esto haría que los pozos se salaran y prácticamente se echarían a perder. Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1, invita a los productores para crear consciencia de lo que puede ocurrir, pero al parecer esto es en vano, pues puede más la ambición de los productores por seguir haciendo dinero. ¿Será que por unos cuantos se quedará sin agua la mayoría? Deben pensar mejor estos productores, o de plano se les acabará el trabajo por no tener cómo regar.



De sordos. En Angostura el acelere al paso de búsqueda de apoyo de la ciudadanía, empresarios y hasta de los mismos funcionarios ya empieza, y es que el cierre de la colecta de la Cruz Roja se contempla para el fin de mes y por más que va y se toca puertas ha sido nula la aportación. El presidente del patronato, Ímuris Higuera Araujo, dijo que ve muy difícil lograr la meta debido a que la respuesta ha venido cayendo muy lenta, y en comparación al año pasado, las cosas sonaban diferentes a como se ha venido dando este año.



Aclarando. Sin mucho qué decir quedaron los regidores luego que solicitaron la comparecencia del director de Obras y Servicios Públicos de Angostura, Álvaro Camacho Beltrán, para que les aclarara por qué se tiene 11 obras inconclusas, y éste les señaló que fue por un desfase del presupuesto que fue aprobado en Cabildo para destinarlo a áreas como la Jumapaang, Desarrollo Social y algún recurso más para la compra de transporte escolar, siendo un total de 4 millones de pesos, generando la disminución del presupuesto y con ello no se concluyeran las obras.