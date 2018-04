Y ya se llenó. Tanto tiempo que ha pasado desde que el panteón nuevo entró en funciones y siempre estuvo sin barda o cerca que delimitara su área, por lo que no fue sino hasta ahora, que se encuentra lleno, que se propone la construcción de una barda, así como un reglamento tanto para el nuevo como para el viejo camposanto de la ciudad, situación que ha hecho ver el regidor Reynaldo Leyva, pues como comentó: “Ya se saturó y no se hizo barda”. Por otra parte, falta ver todavía dónde se puede encontrar un nuevo lote para asentar un nuevo panteón, ya que hace aproximadamente un año se dijo que el nuevo ya estaba lleno y hasta la fecha no se ha definido qué va a pasar si se siguen solicitando lotes.



Los más anunciados. Los que brillaron por su ausencia en la toma de protesta al nuevo consejo de la juventud alvaradense fueron los regidores Otoniel González, de la fracción del PRD, Isela Angulo Payán y Jorge Luis Sosa, del PRI, y es que por más que los mencionaron, nunca que llegaron; la acción sorprendió a los presentes, que se miraban unos a otros buscando a los tres regidores, a los cuales nunca lograron encontrar. Dentro del mismo evento quien llegó unos minutos después de que inició fue el regidor panista Reynaldo Leyva, quien al ver que ya había iniciado el evento, decidió sentarse fuera del círculo de las personalidades que se encontraban en la mesa de Cabildo, como para pasar desapercibido por su retraso, pero el médico municipal Gilberto Aguilar al darse cuenta rápidamente se levantó cediéndole su silla, pero el panista se negó a ocupar el lugar del funcionario y decidió tomar otra de las sillas que sobrara.



Más que listos. Los candidatos a la presidencia municipal de Angostura dicen estar de acuerdo y esperando a que el Consejo Municipal Electoral lance la convocatoria para llevar a cabo el debate público, en donde esperan dar a conocer las propuestas que cada uno tiene. Supuestamente no estarán haciendo golpeteos, pues buscan dar las herramientas para que la ciudadanía tenga la información necesaria para que el 1 de julio hagan una elección de acuerdo con lo que cada uno trae. ¿Será real esto de que no harán guerra sucia a la hora de estar al frente? Pero lo más preocupante, ¿acaso la ciudadanía en realidad tiene ganas de ver un debate público o es algo más de lo mismo? Tendrán que hacer algo novedoso los candidatos.



Sin avance. La solicitud de aprobación para la construcción de una granja camaronera más en La Reforma se tiene detenida por documentación, luego que un grupo de vecinos fue a quejarse porque aseguraban que los estaban poniendo en riesgo de inundación. Sin embargo, el alcalde de Angostura, Eleazar Bojórquez, dijo que se encuentra en análisis de documentación que solicitó la Semarnat y que se espera que se determine en esta semana la solicitud.