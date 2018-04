Dimes y diretes. En Mocorito a toda costa los regidores del PRI buscan imponerse en Cabildo, y luego luego se hacen notar, al manifestar su desacuerdo con las decisiones que toma la alcaldesa Edith Berenice Rodríguez López. Muestra de ello fue cuando tocaron el punto del regreso de los regidores con licencia. En ese momento los ediles priistas se aprovecharon de la situación y entre jaloneos solicitaron una votación nominal. La alcaldesa no les hizo caso y dijo que todo se iba a hacer de la manera tradicional, y así votaron. Esto generó molestia en los regidores del PRI y abandonaron la sesión, argumentando que la máxima autoridad de Mocorito no sabía lo que era una votación nominal, mucho menos conoce la normatividad ni la reglamentación, que era arbitraria en sus decisiones y así no se pueden hacer bien las cosas. Pareciera que los ediles más bien se están aprovechando de la inexperiencia de la presidenta municipal y del secretario, quienes prácticamente son nuevos en el quehacer al frente de un municipio.



Tiró la piedra. Quien se ha mantenido muy activo en las redes sociales después de terminar su periodo en la administración municipal anterior como regidor, es Romeo Gelinec Galindo Inzunza, y es que éste ha ganado mucha popularidad entre cientos de usuarios de la red social Facebook, por su estilo de decir las cosas, pero en esta ocasión el expanista, en lugar de denunciar alguna queja de los ciudadanos, como la carencia de algún servicio público, aprovechó la libertad de las redes sociales y le mandó un mensaje al actual presidente municipal, Flavio Fernando Sánchez Rivera, en donde escribió que en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se respiraba un ambiente contaminado, sin rumbo, sin oficio y una lucha de poder por la falta de liderazgo. La publicación luego despertó muchos comentarios, los cuales no le favorecieron en nada al actual edil.



Elefantes blancos. Al solicitar los vecinos de la comunidad Tres Palmas, en Salvador Alvarado, la donación de la caseta de Policía del lugar para instalar un comedor comunitario, el regidor Heriberto Sánchez Camacho sacó a la luz que estas construcciones que se encuentran en diferentes colonias y comunidades han corrido con la misma suerte y actualmente son solo elefantes blancos, pues ninguno cumple la función para la que fueron hechos, por lo que señala que más vale darles un uso y aprovecharlos, ya que tal vez la misma delincuencia puede ocuparlos.



A meterlos en cintura. Los que estarán muy vigilados durante los fines de semana serán los choferes de camiones urbanos en la ciudad de Guamúchil, y es que se están dando casos en los que no cumplen con los horarios y se salen de las rutas, por lo que el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez Ramírez, dará cumplimiento al trabajo de vigilancia para evitar este tipo de situaciones, pues a final de cuentas el mayor perjudicado es el usuario.