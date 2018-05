Presión. Se prenden los focos rojos en Mocorito, esto debido a que los regidores no han hecho bien su trabajo, pues todavía no actualizan como se debe el reglamento interno del municipio y debido a eso corren el riesgo de perder el título de Pueblo Mágico. La alcaldesa Edith Berenice Rodríguez tiene el melindre puesto en la cabeza, y giró órdenes para que los tres ediles que se reincorporaron a su puesto trabajen a marchas forzadas y puedan cumplir con el compromiso en tiempo y forma, de lo contrario se les vendrá el mundo encima y no se la van a acabar con las críticas.



Como la humedad. En donde poco a poco han ido concretando los registros y creciendo el número de militancia del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), que comanda en el estado Serapio Vargas, es en la región del Évora; en Salvador Alvarado, con la candidata Juany López al mando, busca salir adelante y mantener el registro. En donde dio la sorpresa con el registro de una candidata más a la presidencia municipal es en Angostura, cuando se mencionó que María Luisa Sánchez se integra a la lista de candidatos que quieren gobernar el municipio costero.



La petición. Los robos a los comercios de la ciudad no disminuyen, y es que por más esfuerzos que hagan los comerciantes colocando en sus empresas cámaras de videovigilancia, no se ha logrado ahuyentar a los delincuentes, y aunque la presidenta de la Canaco del Évora, Elena Beltrán, dice ya le pidió a las autoridades municipales todo su apoyo para que a través de la Dirección de Seguridad Publica, a cargo de David Silva García, se implementen nuevas estrategias y aumenten el número de elementos policiacos en la zona Centro, hasta el momento los resultados han sido nulos, ya que los robos se siguen presentando frecuentemente, lo que afecta la economía empresarial. Pero aquí se centra a un tema, en que es necesario que los comerciantes realicen las denuncias necesarias para que se tengan los elementos para actuar de manera directa.



Sin equipo ni cómo reaccionar. No, si de saber que están con un equipo deficiente y sin cómo responder a que pudieran ocurrir incendios forestales, el personal de Bomberos Mocorito ya sabe, lo que es necesario es que el presidente del patronato en el Pueblo Mágico, Noé Contreras Avendaño, reaccione y diga qué van a hacer para equipar a este departamento, que poco a poco ha venido deteriorando el equipo de protección y equipamiento en maquinaria y nomás no hay para cuándo se les renueve. Por lo que se requiere la acción inmediata del presidente del patronato para que mejore el equipo.