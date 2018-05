El adiós. Quienes pusieron en duda el desempeño del exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, cuando éste dirigía los destinos del municipio, fueron los ciudadanos de las comunidades Campo Plata y Campo General, quienes renunciaron a sus partidos Morena y PAS, y es que durante la rueda de prensa dijeron que sus comunidades no habían sido beneficiadas con ninguna obra, teniendo tantas necesidades, aun y cuando el expresidente sabía que la mayor parte de los habitantes lo habían favorecido con el voto. Debido a esta situación ayer le dijeron adiós no solo a su proyecto de ser diputado local, sino al mismo partido que lo llevó a la presidencia municipal por tercer periodo, y anunciaron su retiro del PAS para sumarse al proyecto de la candidata del PRI en el municipio. Se habla que suman un total de 40 familias las que le dan la espalda desde ahora al candidato.



Se acabaron los problemas. Tanta era la queja de los vecinos de Alhuey que el agua se encontraba contaminada, que acudió el personal de la Coepris para dar punto final a este tema, al asegurar que el vital líquido se encuentra en condiciones de consumo humano, pero cuando al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Juan García, ya estaba a punto de darle alegría, los vecinos le soltaron que ahora lo que buscan es que les abran otro pozo y cierren uno que está cerca de un corral, por lo que se comprometió a presentar el proyecto para ver el resultado que les dé la Conagua.



Que ya ni les contesta. Las madres de familia de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez se dijeron estar muy molestas con el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas, porque desde el mes de febrero les quitaron el intendente del plantel, y por más que han ido a buscarlo o marcarle, nomás no los atiende. Dijeron que no era justo que no les resolviera el problema, y si no estaba en condiciones de darles una respuesta positiva, que ya no lo van a buscar y se irán a las oficinas centrales de la Sepyc, en la capital del estado, para ver qué resultado tienen.



Utilidad a elefantes. Los que pusieron fin a la caseta de Policía que se encuentra en la comunidad Tres Palmas en Salvador Alvarado y que son en calidad de elefante blanco fueron los regidores; fue Heriberto Sánchez quien comentó que ya es momento de pensar en qué utilidad darle. Estas casetas deben tener un periodo de 10 o más años sin utilidad. El detalle es que hasta ahora es solo una, pero en cada colonia y comunidad se tiene una caseta de Policía que se encuentra abandonada y que en muchas ocasiones se utiliza por algunos vecinos como corrales o lugares de perdición.