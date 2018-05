La apertura. La que abrió las puertas de las instalaciones de los planteles de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) fue la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, luego que se había asegurado que no permitirían el acceso a las instalaciones para realizar proselitismo. La intención cambió y se dijo que abrirían las puertas, solo que será bajo los estrictos lineamientos que marcará el INE. Muy clara sí fue la rectora, al asegurar que será mediante la solicitud de visita ante el INE y se detendrá en el momento que algún simpatizante intente llegar a las instalaciones solo por una reacción de inercia. Por lo que sobre aviso no hay engaño, y si no hay solicitud de visita a la universidad ante el INE no se recibirá a quien quiera hacer proselitismo.



Sin solución. Al que le llovieron duro y tupido los reclamos fue al jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas, y es que éste acudió al jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia San Pedro, para controlar el plantón de padres de familia. En su llegada platicó con los padres de familia, que estaban molestos porque ya tiene el kínder más de tres meses sin intendente, pero la plática no fue suficiente, porque no dejó nada contentos a los manifestantes, ya que su única respuesta fue que no hay plazas de intendencia y que hay escuelas más grandes que también lo requieren. La problemática ya ha superado los límites, ya que una de las madres de familia, de nombre Luz Romo, manifestó que ya se están generando cambios de niños a otros planteles educativos.



Aprovechando el tiempo. La que poco a poco ha venido fortaleciendo su estructura de trabajo para el arranque de campaña, programado para las 00:00 horas del 14 de mayo, es la candidata a la presidencia municipal propuesta por Encuentro Social, Mayté Figueroa Félix. Son constantes sus encuentros con miembros de los partidos que se sumaron a la coalición Juntos Haremos Historia, Morena y PT. La fortaleza que han venido sumando los lleva a arrancar con nuevas expectativas, incluso se asegura que en las encuestas aplicadas de manera interna los números que se tienen les dan cuentas felices, sin embargo, hay que reconocer que el factor Andrés Manuel López Obrador se suma al número de militantes que se han venido sumando a su equipo de campaña.



Con poca fuerza. Con la desbandada que se ha generado en los últimos días del Partido de la Revolución Democrática a otros partidos, se especula que el trabajo que deberán hacer en el proceso electoral tiene que ser muy fuerte, debido a que ha sido tanto el rechazo que al interior del PRD sean los mismos líderes que se cambian la estafeta en cada proceso, lo que generaría el riesgo que puedan perder registro, acción de rescate que debe emprender el líder del partido y actual regidor, Otoniel González, porque los pone en una empinada travesía alcanzar una regiduría como partido.