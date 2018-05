Descuidado. Fue en el mes de junio del 2017 que comenzó el programa de rehabilitación de fachadas de los edificios del Centro Histórico de Mocorito, momento en el que el director de Obras Públicas, Víctor Parra Melesio, señaló que para esto se trabajó en coordinación con el INAH, pero al parecer olvidaron darle prioridad a edificios de gran importancia histórica para el Pueblo Mágico como es la escuela primaria Benito Juárez, el cual se observa descuidado y según las autoridades municipales entrará en una segunda remesa de rehabilitación, pero mientras tanto, el aspecto no es el adecuado para mostrarse ante los turistas que llegan a visitar el lugar y se dan cuenta que es un sitio histórico.



Nueva responsabilidad. Quien tendrá que responder a los campesinos y agricultores con buenos resultados, es el líder agrícola, Samuel López Angulo, ya que el día de hoy rendirá protesta como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, y es que el compromiso es mucho mayor, ya que no solo tendrá que velar por los campesinos de la región del Évora, sino por los de todo el estado, y aunque dice que será parejo, el tiempo lo dirá todo, ya que parte de su formación y liderazgo obtenido se lo debe a los locales.



Aumentos. Y para quienes la temporada de calor no es del todo buena, es para los miembros de las cooperativas pesqueras de la presa Eustaquio Buelna, pues con ello se incrementan los costos de producción y, según el líder pesquero, Carlos Castro Montoya, tienen que invertir más en la conservación del producto para que esté en buenas condiciones al momento de su venta, sobre todo por las enfermedades que pudieran registrarse en las personas que lo consumen si no se tienen las debidas precauciones para evitar que se eche a perder. Este año, los pescadores tienen la esperanza de que puedan gestionar el doble de alevines que el año pasado para sembrar en la presa. A ver cómo avanza la temporada de calor.



Quedan vestidos y alborotados. Líderes del sindicato del SNTE 27 vieron amenazados sus intereses por la Asociación Maestros por México A.C. y le ordenaron a los organizadores suspender el acto inaugural de la Copa de Futbol Minisoccer Magisterial en la cancha de la colonia Residencial del Valle, argumentando que era un evento meramente político y que no tenían porqué meterse en esta cuestión deportiva que es de convivencia. Los maestros futbolistas se molestaron por la decisión tomada y pese a todos los dimes y diretes que surgieron en el momento, se quedaron con las ganas de patear el balón.