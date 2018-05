La exigencia. Los que se pararon en la punta de los dedos gordos y exigieron al presidente municipal de Salvador Alvarado que se detenga la llegada de vendedores golondrinos a la ciudad, quienes a decir de ellos, solo vienen en fechas especiales y se llevan los días buenos en ventas, fueron los comerciantes de Guamúchil. La molestia entre los empresarios locales no es para menos y es que estos argumentan que las ventas han bajado luego de la llegada de los golondrinos. La presidenta de la Canaco, Elena Beltrán Villarreal, y la líder de las mujeres empresarias, Anayanci Rubio, junto con un grupo de empresarios, acudieron a la oficina del alcalde, Flavio Sánchez Rivera, para pedir a través de la Secretaría de la Comuna a cargo de Roberto Valenzuela, que se retire a un grupo de vendedores que arribaron a esta ciudad, situación que ha causado entre los comerciantes locales desánimo y desespero. Solo falta ver de qué manera les pide el secretario del Ayuntamiento a los golondrinos que se retiren, pues estos ya tienen en mano el papelito del permiso.



¿Y la ayuda? El próximo fin de semana, el joven Melvin Ramón Alejandro Gálvez Ortiz partirá a la etapa clasificatoria para las Olimpiadas de la Juventud, que se realizará el 20 de mayo próximo en Kawasaki, Japón. Es hasta ahora el primer sinaloense en estar clasificado en la rama de Break Dance. Desde el año pasado que quedó seleccionado en el primer filtro realizado en Filadelphia, Estados Unidos, su entrenador, su familia y amigos se encuentran tocando puertas para que puedan apoyar económicamente el viaje a esta segunda clasificatoria que pudiera darle el pase a la gran final que se celebrará en Argentina. Desde entonces, la lucha no ha terminado y por más que se han tocado puertas, ni la del Ayuntamiento Municipal, que encabeza Flavio Sánchez Rivera, ni la del gobierno del estado se han abierto. Hasta ahora, con la voluntad de la gente que ha reaccionado al voteo y la rifa de algún producto es como ha podido juntar algo. Pareciera que el orgullo que un joven valor guamuchilense salga a dar la cara por el municipio, el estado y el país ha sido muy poco valorado.



Aclarando. Luego que regidores del PRI encabezados por Antonio Gutiérrez pidieran a la presidenta municipal sustituta, Edith Rodríguez López, que aclarara que no estaba en duplicidad de funciones porque aún se tenían datos que se encontraba activa dando clases en nivel bachillerato, el director de la preparatoria UAS, Francis Brown, salió en su defensa y dijo que para aclarar dimes y diretes, la alcaldesa no está cumpliendo doble función porque en su oficina tiene el documento legal donde se anuncia la separación de su cargo como docente para cumplir su función como autoridad.



Con el morralito. Al que parece que no hay nadie que lo detenga es al candidato a la diputación por el distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quién pese a no iniciar de manera formal su campaña, recorre las calles de la ciudad, los espacios públicos y hospitales, como dice él “endulzando a la gente” al regalarle una paleta o un dulce. Por lo que asegura que no está violentando ninguna ley electoral porque esta acción siempre la ha hecho, la situación es que se le ha visto en la ciudad de Guamúchil reforzando su imagen más constante.