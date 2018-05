Con el ejemplo. Con la publicación de la lista de morosos que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, la mañana de ayer acudieron a realizar el pago correspondiente de la deuda que se tenía con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM). Por lo pronto, Francisco López mostró ya su recibo pagado, y señaló que ahora espera ver que la alcaldesa Edith Berenice Rodríguez López pase a pagar la deuda que tiene, ya que su última fecha de pago la tiene unos meses antes de entrar en funciones como regidora y no actualizó el pago ahora que es la mandataria municipal.



La petición. Los que dijeron ya estar molestos por ser poco tomados en cuenta son los habitantes de la comunidad San Benito, perteneciente al municipio de Mocorito, y es que hacen un llamado al Sector Salud en Sinaloa, que encabeza Alfredo Román Messina, para que volteen a verlos y les ayuden a resolver el problema de la falta de médico los fines de semana. Aseguran que de viernes a domingo no tienen derecho a enfermarse porque esos días no cuentan con el servicio médico en el Centro de Salud, y que si ocurre alguna emergencia tienen que buscar ayuda en la cabecera municipal o en otra zona para que los atiendan. Han comentado que tienen meses con esta petición, que nomás no ha hecho rebote en ninguna parte, y esto los tiene en serias desventajas.



Sin mucho interés. Desde la administración pasada un grupo de habitantes de la cabecera municipal resaltó la importancia de tener una ruta urbana que les permita tener una movilidad en las colonias de la cabecera municipal, porque incluso aseguraban que si tenían que ir a la escuela o alguna zona alejada de sus casas tenían que caminar o buscar raite. Al asumir el cargo el hoy exalcalde Guillermo Galindo Castro dijo que nadie se lo había solicitado, y hasta ahí quedó, ahora el delegado de Vialidad en el municipio de Mocorito, Mario Gutiérrez, asegura que es una idea buena pero que no hay intereses de algún concesionario. Mientras la idea brinca de un lado a otro sin encontrar respuesta, los habitantes siguen pasando el mismo problema, de no contar con movilidad en la zona Centro del municipio.



Contraindicación. El mundo se le vino encima al secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela Leal, al otorgarles el permiso de instalación por varios días a los vendedores golondrinos de Moroleón y León, Guanajuato, que, a decir de los empresarios locales, afectan a los comerciantes establecidos. Elena Beltrán, presidenta de la Canaco del Évora, se le fue con todo al decir que no se prestaron a una negociación y le dieron largas al asunto. Por otro lado, el ganón fue Juan Velázquez, líder de la Asociación de Floristas, ya que Roberto Valenzuela blindó estos negocios y aquí sí no le va a dar permisos a los golondrinos.