Ahora no le conviene. Quien decidió sumarse al proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia fue el ex presidente municipal de Mocorito, Francisco Javier López Cervantes, y es que dice que las propuestas que trae el PRI nada más ya no lo convencen, esto lo manifestó ante los candidatos al Senado, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. Lo curioso fue que al momento de ser cuestionado sobre su militancia, éste dijo que todavía era priista y que no dejaría de serlo, pero que su interés era el sumarse a una fórmula que sí va a ganar. Qué rara situación la de Francisco Javier López, porque ahora de buenas a primeras se dice convencido por una fórmula al Senado por Morena, pero no deja el partido que varios espacios políticos le han permitido cumplir en la función pública. Así como él, Ricardo Castro también se dijo morenista, pero él sí dejó en claro que abandonará el tricolor.



¿Se les habrá olvidado? Aun cuando se dijo que llegó al estado un jugoso recurso que sería destinado para la rehabilitación de los mercados en el municipio de Angostura, nomás no tiene respuesta. Desde hace varios años que más de algún comerciante se encuentra con el Jesús en la boca, porque tiene miedo que el inmueble se derrumbe; debido a esta constante petición se tuvo la visita del secretario de Desarrollo Económico del estado, Javier Lizárraga Mercado, quien recorrió y constató la falta de una ‘manita de tigre’ al lugar. Pese a ello, el regidor de la Comisión de Mercados, Joel Camacho Rentería, asegura que nomás no hay alguna respuesta de la autoridad.



La misma de siempre. La mitad de mayo, todo el mes de junio y la primera quincena de julio está catalogado como lo más pesado en cuanto a la quema de soca. Angostura es un municipio que destina una gran cantidad de hectáreas para la siembra de maíz, y pese a que en administraciones anteriores se han instalado Comités Municipales contra la Quema de Soca, éstos solo han estado de membrete, porque nadie ha realizado un trabajo de rigor. El año anterior José Manuel “Chenel” Valenzuela López le dio poca importancia y el Comité nomás no se instaló. ¿Será que este año los productores, pepenadores y más, tomarán consciencia, o de plano es algo que no tiene lucha? ¿Será que con el trabajo que ha venido haciendo Misael Sánchez Sánchez, diputado del Partido Verde Ecologista, hará que se cree una mejor cultura, o será en vano?



El problema de la región. Luego que saltaran algunas voces en la región del Évora por la presencia de plaga de moscos, se tuvo como medida una reunión emergente para coordinar fumigaciones y evitar que se genere mayor presencia del insecto, debido a que hasta el momento se tiene ocho casos en análisis que puedan ser algún tipo de dengue. Sin embargo, el problema se alerta en toda la región, por lo que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, tendrá que extender una red de atención que abarque hasta el municipio de Angostura, debido a que algunas voces se han alzado para pedir el apoyo y no se genere algún brote de enfermedades.