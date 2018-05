Tanto pataleo. Luego que iban y venían para impedir que los comerciantes foráneos abrieran en estos días previos, nomás las ventas no repuntaron por las festividades del Día de las Madres. Las mujeres empresarias de Salvador Alvarado, representadas por Anayanci Rubio Sotelo, dijeron que la crisis económica ha golpeado porque tienen el registro de pocas ventas, y aparte le atribuyeron a los vendedores foráneos que hace días llegaron a la ciudad a vender ropa proveniente de Guadalajara. Es tanta la inconformidad de las empresarias locales, que dicen que el gobierno no ha sabido actuar de manera positiva hacia el comercio local, quienes aseguran ellos sí tienen que cargar con fuertes gastos para mantener activas sus empresas.



Brincoteo. A partir del lunes 14 de mayo las candidaturas por la búsqueda de la alcaldía en la región del Évora iniciarán, sin embargo, lo que ha caracterizado en este proceso electoral, que sin duda ha sido atípico, es el brincoteo que han venido realizando algunas figuras políticas. La búsqueda de espacios de elección popular los lleva a convencerse de la noche a la mañana con las ideologías políticas, primero fueron en Mocorito, en donde un grupo de militantes del PAS denunció su rompimiento contra la política que ha venido realizando Guillermo Galindo Castro y dijeron sumarse a Óscar Camacho; en Angostura ocurrió lo mismo, y expasistas ahora trabajan a favor de Aglaeé Montoya, pero quien dio la respuesta al revés fue el exalcalde de Mocorito, Francisco Javier López Cervantes, pero la situación a resaltar es que asegura que no se sale del PRI pero que le convencen más las propuestas de los candidatos de Morena. ¿Será que busca que lo expulsen, o su acción marca que estará promoviendo el voto cruzado? Lo que sí no hay duda es que ya no le alcanzó hueso y ahora busca dónde acomodar sus intereses.



Con mano dura. Regidores del municipio de Angostura estarán decidiendo en los próximos días si se les entregará permiso a los ciudadanos que han estado comprando maíz después de las cosechas, así como maíz quemado en el tiempo que se avecina. Inclusive desde ahorita se puede escuchar aquellos que están a favor de que no se entregue, se argumenta que esto es lo que ocasiona que la ciudadanía esté prendiendo las parcelas para no batallar a la hora de juntar el remanente que deja la trilladora. ¿Será que los del Ayuntamiento tendrán la respuesta a tantos problemas solo con dar o negar un permiso, o de plano esto va más allá? Tendrá qué ver cuál es lo correcto Eleazar Bojórquez Camacho para tomar una decisión, pero se requiere acciones con resultados de inmediato.



Sin firma. Desde hace mes y medio que el exalcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, se retiró de la posición de presidente municipal para ir en búsqueda de una silla en el Congreso del Estado; desde entonces que el alcalde Eleazar Bojórquez Camacho y el actual tesorero, Perfecto Ruelas Beltrán, se encuentran sin mucho campo de acción, porque aún no se ha resuelto el problema de firmas, lo que genera que el pago de nómina se realice con depósitos directos a los trabajadores.