Se lamentan. A pesar de asegurar que la salida de Francisco Javier López Cervantes, expresidente de Mocorito y militante priista, no afecta al partido, según el líder del mismo, Marcio Estrada, lo que sí señala es que lamentan que se haya ido a trabajar en el proyecto de Morena para esta campaña que da inicio mañana. Por otra parte, el exalcalde no ha tenido acercamiento con el partido para tratar el tema, y según palabras del dirigente, si lo ven haciendo proselitismo a favor de otro candidato tendrían que informar a la dirigencia estatal para ver qué tratamiento se le da.



Todos relajados. La magia que posee Mocorito es tan grande, que hasta los funcionarios, argumentando reuniones y otras cosas que según de trabajo, se desaparecen de sus puestos por horas, incluso hay veces que ni se presentan en sus oficinas, y eso causa molestia en las personas que acuden a determinado departamento a hacer algún trámite, ya que al no encontrar al titular, ven muy lejos la solución a su problema. La alcaldesa Edith Berenice Rodríguez tendrá que tomar cartas en el asunto y llamarle la atención a sus colaboradores, para evitar que las cosas se salgan de control y no dar pie a que los de enfrente desaten la polémica.



Poca respuesta. En el Consejo Distrital Electoral 09 la respuesta de la población para fungir como capacitadores asistentes electorales ha sido baja, especialmente en Angostura y Badiraguato, por lo que se está considerando la idea de volver a lanzar la convocatoria a ver si la gente reacciona. Según la vocal de Capacitación del Distrito 03, Noemí Ruiz Sánchez, 172 aspirantes a capacitadores presentaron su examen ayer, pero se requiere de 219 elementos para la cobertura total, y a pesar de tener lista de reserva, todavía hacen falta más personas, por lo que habrá que analizar muy bien la medida que han de aplicar para que la ciudadanía atienda la convocatoria.



Puntuales e impuntuales. A los que se les adelantó el reloj fue a Mayté Figueroa Félix, candidata a presidente municipal, y a Luis Fernando García, candidato a diputado local por la coalición Juntos Haremos Historia, y es que éstos llegaron con una hora de anticipación a la conferencia que ofreció el Consejo Distrital Electoral 09 sobre violencia hacia la mujer en los procesos electorales; los que sí llegaron pero barridos al evento fueron Carlo Mario Ortiz y Alfonso Inzunza. Por su parte, en Angostura la cita fue a las 10:00 horas, y el primero en llegar fue el candidato independiente, César Mascareño, quien arribó a las 10:03; Alberto Rivera, a las 10:15, y Aglaeé Montoya Martínez, quien llegó después de las 10:20, mientras que José Luis Beltrán Astorga y María Luisa Sánchez no llegaron.