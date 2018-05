Frente a frente. En la Parroquia de La Purísima Concepción tempranito se vieron las caras los ángeles y los demonios, esto debido a que los candidatos a la presidencia municipal de Mocorito, Óscar Camacho Rodríguez y Jesús Guillermo Galindo Castro, coincidieron en ir a misa a la misma hora. El priista, con todo y su gente, le madrugó al pasista, ya que llegó más temprano y se apoderó de las primeras filas, mandando al popular “Memo” y sus seguidores hacia atrás. Además, luego de dar su conferencia de prensa, el contingente del tricolor recorrió las calles del Centro Histórico y para llamar la atención pasó muy cerca del lugar donde Guillermo Galindo estaba dando su discurso.



Sin cinco. Donde la situación financiera no anda del todo bien es dentro del Patronato de Bomberos Guamúchil, acción la cual se pudiera mencionar tal vez no es novedad pero sí de importancia, ya que en administraciones municipales pasadas se han tenido que condonar hasta deudas al Ayuntamiento de parte de Bomberos, como sucedió en la administración de Liliana Cárdenas Valenzuela. Actualmente los empleados de Bomberos en conjunto con el presidente del Patronato, Víctor Alfredo González, exigen a las autoridades que encabeza Flavio Sánchez Rivera efectúen las aportaciones provenientes de la recaudación del impuesto predial rústico, ya que de no ser así los “tragahumo” estarían quedando sin pago de quincena, pues dicen que ocupan más de 300 mil pesos para solventar los gastos que tienen al mes. Lo curioso está que la petición, la cual recayó directo al tesorero municipal Nedel Sánchez, tuvo una respuesta no tan favorable para los integrantes de la institución de auxilio, ya que el funcionario municipal al recibir el documento les envió otro, en donde les expresaba que quienes le debían al Ayuntamiento eran ellos, ya que se les había dado por anticipado más de 230 mil pesos.



Temblando. Es como los funcionarios del Partido Sinaloense dejarán la operatividad del municipio de Mocorito, quienes han solicitado su separación del puesto para ir en búsqueda de la reelección, y es que no fueron nada dejados, al contrario, hasta el último día de la quincena presentaron la carta de separación del cargo. Lily López, directora de Turismo; Ylsa Espinoza, oficial mayor; Carla Barrancas, directora del DIF; Abraham González, responsable de Giras, y Osvaldo Gil, del área de Tesorería. Mocorito en Cabildo los regidores fueron y vinieron buscando repetir en la silla, y han sido periodos de ingobernabilidad y de tiempos de aprendizaje, ahora con áreas tan importantes como Turismo y Oficialía Mayor, que de nueva cuenta quien llegue tendrá que aprender. No cabe duda que desde que se soltó al municipio para ir en búsqueda de la reelección, se ha pensado en todo menos en el mismo desarrollo del Pueblo Mágico.



Sin respuesta. Los problemas ahí están pero nadie se quiere hacer cargo de ellos, esto en relación a los hidrantes en Angostura. Desafortunadamente el Cuerpo de Bomberos no cuenta con puntos claros en donde pueden hacer suministro del vital líquido cuando se requiere, en ocasiones se han visto tomando agua de los canales de riego y otros puntos más, pero ahora con el fin del ciclo agrícola esto ya no podrá ser. Es justo y necesario aclarar que el municipio cuenta con dos hidrantes, separados por 60 kilómetros, pues el primero está en la sindicatura de Chinitos y el segundo está en la cabecera municipal, y que conste, éste está porque una tienda departamental lo colocó, no fue gestión del Ayuntamiento. ¿Será acaso esto una propuesta de campaña de quienes ya andan en el ruedo, o acaso tomará esto el presidente Eleazar Bojórquez Camacho como tarea antes de dejar la silla grande de Cabildo? Seriedad, señores.