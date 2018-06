Siguen en las mismas. Desde septiembre de 2013 surgió la problemática con el puente de la comunidad El Progreso, en Mocorito, pues el paso del huracán “Manuel” provocó destrozos en esa zona. Desde entonces los vecinos del poblado han solicitado a las autoridades que gestionen para que el puente sea rehabilitado, se refuerce o se construya de nuevo, pues cada vez que agarra agua el arroyo, ésta llega a pasar incluso por encima, pues es muy pequeño el cauce y quedan incomunicados. Cabe recordar que, según los habitantes del lugar, esta solicitud se ha hecho en varias ocasiones a las autoridades, y ya pasó la administración de José Eleno Quiñónez, posteriormente entró al poder Guillermo Galindo Castro, está por iniciar un nuevo trienio y no ha habido una respuesta.



¿Qué esperan? Por todos es sabido que cuando llueve mucho la comunidad Boca de Arroyo, en Mocorito, sufre de inundaciones debido al paso del arroyo que pasa por un costado al poblado, eso ya lo tiene previsto el director de Obras Públicas, Víctor Parra, pero aunque se anunció un plan de trabajo para el desazolve de arroyos en el municipio, todavía no le ha tocado a esta comunidad. Lo bueno fue que el huracán “Bud” no trajo afectaciones a la región, ya que de lo contrario Boca de Arroyo, por falta de limpieza del arroyo, podría haber sido afectado de alguna manera al estar el arroyo sin desazolvarse.



No habían hablado. Aunque en días pasados el director de la escuela primaria Venustiano Carranza, de Tamazula II, señaló que se ha enviado una solicitud por escrito a las autoridades escolares para pedir que los ayuden con el tema de la subestacón eléctrica, pues los alumnos estuvieron tomando clases bajo los árboles hace algunos días, el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en el Évora, Lizandro Sillas López, desmintió esta versión, ya que asegura que no existió tal acercamiento pero ya se atendió la situación. Mientras son peras o son manzanas, este tipo de situaciones se sufren continuamente en diferentes planteles cuando inicia la temporada de calor, por lo que se tendrá que prevenir que esto se siga repitiendo y evitar complicaciones de salud en el alumnado.



Prevención. Aunque las lluvias registradas el pasado viernes en la ciudad no pusieron en riesgo la integridad de las familias alvaradenses, en la Coordinación de Protección Civil Municipal, a cargo de Luis Alberto Gastélum, tendrán que pensar más allá e idear estrategias que se puedan implementar en zonas de riesgo de inundaciones, no solo teóricas, sino bajo una supervisión detallada de campo y bajo declaraciones de los ciudadanos, ya que en zonas críticas como en las áreas más bajas de la colonia Primero de Mayo el temor de los habitantes no es tanto el que se desborde el arroyo El Zopilote, sino que la gran cantidad de agua que se recibe de otras colonias entre a sus hogares.