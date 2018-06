De mano blanda. El presidente municipal de Angostura, Eleazar Bojórquez Camacho, se ha venido tomando la deuda que tienen los trabajadores con la Jumapaang como un tema muy a la ligera. Mientras que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado enfrenta crisis, el alcalde no ha presionado a los funcionarios y empleados para que cumplan con el compromiso de pago, menos pensar en una estrategia para descontarles esta deuda. Sería esencial y claro que el presidente Eleazar Bojórquez Camacho tome una decisión si quiere dar un buen ejemplo, porque el buen juez por su casa empieza, y si el presidente espera que la ciudadanía pague el recibo del agua, sería necesario que tome acciones con sus funcionarios deudores y se les descuente el monto vía nómina y atacar este problema que hay en la Jumapaang.



El golazo. El que aprovechó para meter un golecito y aparte favorecer al candidato Alberto “El Capy” Rivera, fue el mismísimo presidente municipal de Angostura, Eleazar Bojórquez, y es que en el mero festejo por el Día del Policía en su mensaje el primer edil dijo que el apoyo que se les estaba otorgando a los festejados se debía gracias a una gestión de “El Capy”, refiriéndose al candidato cuando fue tesorero municipal.



Sin decir pío. En donde pareciera que nomás no hay una intención de lanzar la sirena de ayuda es en las autoridades municipales de Mocorito para apoyar a la Cruz Roja, y es que la actual presidenta del Patronato, Rosalba López, quien recién acaba de asumir esta responsabilidad, se encontró con una caja llena de deudas y de complicaciones para poder pagar a los trabajadores de la institución. La duda es qué hizo la exregidora y también expresidenta del Patronato de la Cruz Roja, ***Nydia Cuadras, porque pareciera que nomás excavó y dejó más grande el hoyo en el que se encuentra la institución, y hoy la presidenta municipal no ha levantado la mano ni para ir a gestionar apoyos que les permita solventar los gastos.



No hubo dinero. En el municipio de Mocorito los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento se quedaron con las ganas de sacarse un regalito en la rifa o de por lo menos recibir un pequeño estímulo económico en el tradicional festejo de aniversario. Lamentablemente tales actividades no se realizaron debido a que el tesorero Jaime Angulo no les dio el apoyo de 20 mil pesos que dice en el contrato colectivo y que son destinados para dicha celebración. Elsa Castro Islas, líder del Sindicato de Trabajadores, sigue esperando el dinero (ya sea en cheque o en efectivo) y todos los días visita la oficina del tesorero pero nunca lo encuentra, pues no quiere quedar mal con su gente.



Todos parejos. Los que sí se pusieron los zapatos antes de espinarse fueron los comerciantes que cuentan con bodegas de granos en la avenida Ferrocarril, comandados por Rafael Rojo, quien le señaló al alcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera que así como a ellos les ha puesto un reglamento, se le diga a una empresa funeraria que se encuentra al costado de las bodegas que al momento de realizar un velatorio no se cierre la calle, porque eso les afectaría para la entrada de sus camiones.