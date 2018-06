De puertas abiertas. Vaya que en Mocorito quieren hacer un gobierno de oficinas abiertas, ¡ajá! Y es que resulta que los regidores denunciaron que la Casa de la Cultura en el Pueblo Mágico tenía tres noches que las puertas estaban abiertas de par en par, con riesgo que vándalos pudieran introducirse a cometer atropellos. Pero el director, Pedro Sánchez Inzunza, aseguró que no fueron tres días sino uno, que para el caso es lo mismo, un descuido de su parte del inmueble que le cedieron a su resguardo y responsabilidad.



Sin mucho aire. Luego que primero se dijera que se pudiera contar con la presencia de la cantanta Ana Gabriel, luego que sería un evento magno de cultura y rescate de tradición, no fue sino hasta hace poco que el presidente municipal sustituto, Flavio Fernando Sánchez Rivera, dio a conocer que la apertura de la recién remodelada calle Ferrocarril será mañana viernes, pero que no se hará nada de manera formal, solo que es el acceso al tráfico. Con respecto a la negociación que traían con los empresarios semilleros, se logró que tendrán los carros pesados un horario de 12 horas durante el día.



Propuesta electorera. Quien recientemente acaba de dar a conocer que de ganar la presidencia municipal de Salvador Alvarado regresará las fiestas más grandes del pueblo: las del Carnaval, al Centro de la ciudad, fue Mónica Sánchez Agramón, y es que dicha propuesta la lanzó por las redes sociales, rápidamente causó controversia y al parecer a varios cibernautas no les agradó mucho, ya que mencionan cuando se realizaban las festividades en el Centro complicaba muchas de las actividades cotidianas tanto del comercio local como de instituciones educativas. Habrá que esperar a que el tiempo decida, mientras tanto, solo queda como una idea, que incomodó a varios ciudadanos.



Bailando en la loma. Es como dicen los habitantes de El Valle, y es que desde antes que iniciaran las fiestas del pueblo empezaron a quejarse del retraso de la obra, e incluso preguntaron por qué tenían tanto tiempo sin trabajarse, y a decir del vecino José Luis Sánchez la obra quedó en mal estado y sin concluirse, y a como van las cosas no hay nada seguro de su conclusión, porque hasta les comentaron que la constructora ya no tiene recurso para continuar con la obra.