Sin dar marcha atrás. Los que parece que no están dispuestos a que remuevan al médico de la Jurisdicción Hospitalaria, Mauro Leal Sánchez, son todo el personal médico, quienes ayer como una medida de rechazo realizaron por dos horas la toma de las oficinas. Luego que se ventilara que el cambio llegó luego que se negó a apoyar a la candidata a la presidencia municipal por Angostura, el personal tanto médico como administrativo salieron a manifestar por lo que ellos consideraron una injusticia, y dijeron que se mantendrán igual hasta que se resuelva esta situación.



De malas. Los que de plano parece que no tienen tregua de la madre naturaleza son los ganaderos del Évora, y es que el presidente del organismo local en Salvador Alvarado, Agustín Fierro, dijo que con la leve lluvia que se registró la semana pasada presentaron una pérdida considerable, luego que algunos bultos de pacas que se tenían para pasar la temporada de sequía se les humedecieron, causando la pérdida parcial del producto, y aseguran que a esto se suma que de parte del gobierno los dejan al último en cuestión de apoyos.



No hay solución. El tema del Relleno Sanitario ha dado mucho de qué hablar administración tras administración municipal; gobiernos han ido y venido y han prometido se dará apertura a una de las obras que tanto anhelan los alvaradenses, ya que vendría a dar solución a la problemática de basura y contaminación ambiental; dicho tema fue retomado por las autoridades municipales actuales de la región del Évora, representadas por Flavio Sánchez Rivera, Edith Berenice Rodríguez y Eleazar Bojórquez, quienes hace algunas semanas anunciaron se tenía amplias posibilidades de que se concretara dicho proyecto ante la intervención de una empresa tratadora de residuos sólidos, cosa que al parecer quedará siendo solo en una buena intención, ya que el municipio de Mocorito ya declinó y el proyecto era en conjunto.



Bien y sin novedad. Los que dicen que el puesto le quedó bastante grande a la presidenta municipal son los regidores de la fracción del PRI en Mocorito, Julieta Belmontes y Antonio Gutiérrez, y es que aseguran que le falta mucho para realizar gestión. Desde que llegó a la silla presidencial Edith Berenice Rodríguez López se comenta que no hay gestión ni voluntad de su parte para continuar las obras que han quedado inconclusas en el municipio, mucho menos empezar a generar obras desde cero. El problema es que existe la urgencia que se ponga más insistente para lograr que la carretera a El Valle se concluya, debido a que le falta menos para concluirse, y se espera que este periodo no se vaya en limpio sin antes lograr que se concluya.