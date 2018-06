Candidatas con corrido. Las campañas políticas están a punto de terminar y éstas a su vez cada día toman más revuelo, tanto que Mayté Figueroa Félix, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), y Aglaeé Montoya Martínez, de Todos por México (PRI, PVEM, Panal), candidatas a las alcaldías de Salvador Alvarado y Angostura respectivamente, ya en su etapa final hasta corridos sacaron haciendo alusión a sus vidas personales, triunfos y, por supuesto, asegurando que serán las ganadoras. Será el día 1 de julio cuando se decida quién será quien gobierne ambos municipios, mientras tanto, las guitarras y la tambora a favor de las féminas ya anda sonando por calles, comunidades, WhatsApp y hasta en redes sociales.



Se van los policías. En Salvador Alvarado hay 17 elementos de la Policía Municipal en espera de ser jubilados, lo cual ya fue aprobado en la pasada sesión de Cabildo, donde el alcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera anunció que primero se irían tres elementos y posteriormente se jubilarían de dos en dos, lo cual ya había sido anunciado hace un par de meses, pero aunque sea un derecho de los elementos, al parecer no se anticipó a los hechos, pues en este municipio hay más de 100 vacantes, lo cual representa un gran déficit de policías y solamente se han reclutado dos recientemente.



Carencias en el Sector Salud. Desde hace tiempo se han dado a conocer diversas quejas por la falta de medicamento en los Centros de Salud en el estado, situación que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Arcelia Prado Estrada, ha sacado a relucir de nueva cuenta, argumentando que los mismos pacientes tienen que salir a buscar el medicamento en las farmacias; mientras que por otra parte, el sueldo que los médicos perciben es relativamente bajo, tomando en cuenta el esfuerzo y lo que invirtieron en su carrera. Habrá qué ver cómo se mueven los recursos para el Sector Salud y ver si se pueden mejorar las condiciones laborales del personal.



Se salen del carril. Recientemente se presentaron algunas quejas en la ciudad de Guamúchil porque en algunas rutas los camiones urbanos no cumplían con éstas y los horarios, situación que ahora se ha presentado con los transportes foráneos, pues según los usuarios, hay algunos que no pasan a la hora o cambian de ruta, afectándolos principalmente a ellos. Con esto, el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez Ramírez, tendrá que trabajar en reforzar la vigilancia fuera de la ciudad, acción que ya se había anunciado pero solo en el casco urbano.