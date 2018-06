Si gana no habrá Suburban. Quien aseguró en su cierre de campaña que será la próxima presidenta municipal fue la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT), Mayté Figueroa Félix, y es que en su discurso ante cientos de asistentes dijo que de ganar las elecciones, no usará la unidad Suburban que actualmente está destinada para el presidente municipal; también señaló que no traerá chofer, por lo que ante dicho mensaje, todos aplaudieron a la candidata por el PES en el municipio. Solo falta ver a quién favorece la ciudadanía y, de ser Mayté, deberá cumplir la propuesta para terminar de convencer, si no esto quedará solo en una promesa más como las que cada campaña se dicen para conseguir el voto.



Meses pesados. En repetidas ocasiones se ha informado que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) no se encuentra en buenas condiciones respecto a cuestiones monetarias. Las autoridades al interior de la paramunicipal ya tienen ubicados los meses, así como las comunidades, donde se incrementa drásticamente la morosidad. Para muchos usuarios los meses de junio, julio y agosto son los más complicados porque no hay una fuente de empleo y se atrasan en los pagos, pero otros más simplemente no pagan el recibo y forman parte de la lista de morosos ya ubicados por la Jumapaang, y ante esto no existe una sanción para ellos. Tal parece que ya es tiempo que el gerente, en este caso Juan Guadalupe García López, se ponga estricto en el tema, ¿o de plano será que no hay lucha?



Molestia. “¡A qué estamos jugando, pues!”, exclamó el regidor de Mocorito, José López Lozolla, al visitar la oficina de Oficialía Mayor y enterarse de que dos funcionarios del Ayuntamiento, en este caso Carlos Adrián Gutiérrez Medina y Mariela Tenorio, no tenían permiso y mucho menos habían renunciado a su puesto para irse a apoyar las campañas políticas en horarios de oficina, lo cual ya había anunciado hace algunos días. Cabe señalar que en un par de ocasiones los funcionarios han recibido capacitaciones y pláticas por personal del 10 Consejo Distrital Electoral sobre lo que no deben hacer para evitar problemáticas en tiempos electorales, y así no poner en riesgo sus puestos o el trabajo de la Comuna.



Parece que mejoran. Quienes al parecer van saliendo poco a poco del bache son los ganaderos de Mocorito, pues el líder de la Asociación Ganadera Local de dicho municipio, Waldemar Angulo, asegura que con las recientes lluvias ya se empiezan a solucionar problemas como la falta de agua y el alimento para sus hatos, pero al mismo tiempo están esperando que el temporal siga como hasta ahora, pues la expectativa es esa, que sigan registrándose precipitaciones, pues las cosas se estaban poniendo muy difíciles. Por el momento no hay mucho por hacer y solamente les resta esperar.