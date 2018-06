El tiempo se acorta. Luego que la remodelación de la calle Ferrocarril y el toque artístico que se ha dado a las calles que se encuentran sobre la avenida han sido muy bien aceptados por la sociedad, el alcalde de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, señala que será muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo con los particulares de los edificios que se encuentran sobre la rúa y que se pueda rescatar cada uno de éstos. El presidente dijo que es importante que se les tome en cuenta, por el crecimiento y esparcimiento de la avenida, y principalmente porque serían los más beneficiados, en especial si se empiezan a ofertar o, en su caso, hasta rentar los lugares para comercios, pero lo que se necesita no solo es voluntad de querer hacer algo por cambiar la zona, sino el interés de los particulares, pero a éstos se les complica debido a que al Gobierno Municipal se le acorta el tiempo de permanencia en el poder.



Tarde y sin sueño. Al puro estilo del político sinaloense, citan a una hora y llegan tarde, así fue como se llevó a cabo el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal en Angostura, José Luis Beltrán Astorga, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por Morena, PT y PES, en la cabecera municipal. La gente que asistió empezó a llegar antes de la hora que se había citado, la cual era a las 16:00 horas, pero nomás no hacía acto de presencia el candidato, mientras, movían la mano abanicando un poco con lo que podían para poder mitigar el calor. En el lugar se instalaron alrededor de 900 sillas para los que llegaran, ya eran después de las 17:00 horas y nomás no se había llenado la mitad de las sillas. No cabe duda que la expectativa de los organizadores era más grande, porque por más tiempo de espera, nomás no llegaban, y el candidato tampoco salía, mientras tanto, la música amenizó para evitar el aburrimiento, y las sillas de manera discreta se empezaron a apilar en una esquina.



Alerta. Los que se deben poner bien alerta son Mariela Tenorio, directora de Turismo, y las autoridades municipales de Mocorito, y no dejar para mañana lo que se pueda solucionar ahora.La funcionaria debería tomar cartas en el asunto y sacar lo antes posible un proyecto y apoyar al señor Romeo Espinoza, que le ayude a rescatar la casa del Museo Artesanal Personal de Madera, en Cerro Agudo, pues se está cayendo, y sería una lástima para el Pueblo Mágico, sobre todo para los turistas, el que desapareciera este lugar, que a decir verdad, cuenta con una gran cantidad de piezas muy atractivas que ya quisieran tener muchos municipios.



Y se van a quedar queriendo. Los habitantes de El Salitre aseguran que ya tienen la garganta seca de tanto que han pedido a cuanto candidato y gobernante municipal cruza por sus tierras, la pavimentación del camino que da acceso al pueblo, y nomás nada. El ejidatario Gustavo Vega dijo que nomás no hay para cuándo les den una respuesta positiva, y mientras las promesas caen como chorro de agua en periodo de elección, pero una vez sentados se les olvida.