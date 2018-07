En el ojo del huracán. Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales del Évora, le está quedando mal a su gente, al ordenarle al profesor Jesús Manuel López Sauceda, director de Vinculación Educativa del Ayuntamiento de Mocorito, que en el desarrollo de la fiesta del Día del Maestro, la cual fue el pasado 15 de mayo, se rifaran 40 vales con valor de 300 pesos cada uno. Los docentes afortunados del Pueblo Mágico se alegraron al sacarse uno de ellos, pero luego se desilusionaron al ver que pasaban los días sin que se los hicieran válidos, y es hora que todavía no lo hacen, ya que no hay recursos, pero no pierden la fe y siguen esperando que Lizandro haga las gestiones necesarias ante la Sepyc y cumpla el compromiso, al igual que con el cheque que tiene pendiente de 17 mil pesos de apoyo para la realización de la fiesta.



Administración gris. Mientras unos califican como buena o ‘pasable’ la administración que encabezó el presidente interino en Angostura, Eleazar Bojórquez Camacho, otros más lo señalan como el principal operador del PAS Estatal en Angostura durante las pasadas elecciones. El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Angostura, Héctor Hugo López Gaxiola, manifiesta que la administración fue gris y la ciudadanía no tendrá alguna razón para poder agradecerle al alcalde interino. Tal vez la calificación podría haber sido mejor de no haber pasado dos meses en el proceso de validación de firmas y posteriormente iniciar la etapa de la veda electoral, aunque cabe señalar que los últimos días antes y después de la elección la silla de la presidencia municipal ha estado muy vacía, las filas de los ciudadanos son largas y duran horas esperando a ser atendidos. Por esto, muchos tachan como mal estos cuatro meses y piden el regreso de José Manuel “Chenel” Valenzuela a la Comuna.



La otra cara de la moneda. Tal parece que los problemas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) se van a los extremos, pues de la escasez del vital líquido que aqueja constantemente a los usuarios del Pueblo Mágico, el gerente de la paramunicipal, Fernando Nájar López, señala que estarán al pendiente de los problemas que surjan, debido a que las tuberías no soportan la presión del agua en las comunidades debido a su antigüedad. Hay que recordar también que hace días se dijo que cuando iniciaran las lluvias podrían presentarse problemas de fugas por el taponamiento de las tuberías; a ver qué atienden primero.



Trabajos en pausa. Una petición que durante mucho tiempo estuvieron haciendo los vecinos del Infonavit Chutamonas fue la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, trabajo que finalmente comenzó a realizarse el pasado mes de mayo, luego de que el alcalde Flavio Sánchez Rivera lo anunciara en una sesión de Cabildo Abierto, pero según la gente del sector hace alrededor de ocho días que la obra se encuentra en pausa, sin que se vea movimiento de trabajadores, ni maquinaria o herramienta. La queja es para que se continúe con este trabajo, ya que la vialidad permanece cerrada por la obra y ya comenzaron a registrarse precipitaciones.