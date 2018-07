El adiós. Pese a que hace días el exalcalde Flavio Fernando Sánchez Rivera señaló que no iba a dejar la presidencia municipal de Salvador Alvarado, e incluso cuando se le preguntó negó categóricamente, sin embargo, a tres días de su declaración presenta su renuncia ante Cabildo diciendo que era por decisión propia que presentaba su renuncia, ya que tenía proyectos personales, pero su cambio fue muy rápido y drástico, se dijo que debido a que se especuló que el recién electo alcalde, Carlo Mario Ortiz Sánchez, pidió el espacio que ya se había ganado en el proceso electoral del 2016, por lo que le pidieron que desalojara la oficina. La duda será si ese proyecto que dijo traía bajo la manga será apoyo del gobernador Quirino Ordaz, quien fue el que lo llevó a ser presidente municipal, ¿será acaso que de allá vengan esos proyectos que le estarán proponiendo?



Desconocimiento. La oportunidad de ser regidora del Ayuntamiento de Mocorito le llegó de la noche a la mañana a Mireya Rochín (del PAS), quien sin tener la preparación adecuada entró al relevo por Edith Rodríguez cuando ésta se fue a la alcaldía de manera interina. En la sesión extraorinaria realizada el día de ayer, al ver que Guillermo Galindo se reincorporó como presidente municipal, Mireya, sorprendida, les preguntó a sus compañeros: “¿No vamos a votar para autorizar el regreso?”. Por cierto, cuando el secretario, Manuel Castro, realizó el pase de lista, Mireya Rochín dijo presente pero en inglés. ¿Será que quiso mostrar su preparación?



En la lucha. Rosalba López Quiñónez, presidenta del Patronato de Cruz Roja Mocorito, está tocando todas las puertas y haciendo diferentes rifas para obtener recursos y sacar adelante a la benemérita institución de auxilio, que dicho sea de paso, no ha podido sacar del taller de carrocería la ambulancia que sufrió un accidente hace poco más del mes, por no completar el dinero que le pide de deducible la aseguradora, pues primero eran más de 20 mil pesos, pero viendo la situación bajó a casi 14 mil pesos. Rosalba López espera el regreso de Guillermo Galindo para solicitarle el apoyo. Mientras tanto, personal de socorro se las ve negras para brindar auxilio, debido a que cuentan con una ambulancia, con la que se atiende, pero no se encuentra en óptimas condiciones, y con el riesgo de quedar a media carretera con la unidad en desperfecto.



Solo en Angostura. Vaya embrollo que se registró nuevamente en la sesión de Cabildo allá en Angostura, primero, pues se le olvidó al secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón, que la sesión de Cabildo tenía que ser extraordinaria y la invitación decía ordinaria, esto fue solucionado antes que se iniciara. El segundo punto fue que todos estaban presentes a las 11:00 horas menos el interesado, es decir, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien llegó pasada la hora que se había pactado. Y por último, al parecer a Eleazar Bojórquez Camacho le urgía dejar este cargo como presidente interino, pues nada más dejó la silla a “Chenel” abandonó la sala de Cabildo. Luego lo buscaron para que rindiera de una vez protesta de nuevo como regidor, a lo que dejó claro que lo haría en la próxima sesión y de nueva cuenta abandonó este cuarto. ¿Acaso tenía cosas personales importantes qué atender, o simplemente no quería pasar mucho rato ahí porque le entraría un sentimiento al dejar la silla grande del Ayuntamiento? Sin duda, el Cabildo angosturense siempre se ha caracterizado por la impuntualidad, así como la falta de profesionalismo de los ediles.