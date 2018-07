Firmas van y firmas vienen. Ante la difícil situación que enfrenta la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) por la falta de recursos, lo cual ya ocasionó que las oficinas se quedaran sin energía eléctrica, el gerente Juan Guadalupe García acepta que no hay dinero para solventar esos gastos y el Ayuntamiento ha estado enterado del problema, además ahora que regresó José Manuel “Chenel” Valenzuela López a retomar las riendas del municipio se comprometió a ayudarlos, pero será hasta que se validen sus firmas como alcalde. Habrá qué ver cuánto se tardan, pues ese fue un dolor de cabeza para el alcalde interino, Eleazar Bojórquez, ya que pasaron unos meses para que pudieran validar sus firmas, y ahora se tendrá qué hacer el mismo proceso de nuevo.



¿Será falta de voluntad? La observación que desde hace tiempo están haciendo los regidores del PRI en el Ayuntamiento de Mocorito, respecto a los vehículos oficiales que circulan sin placas y sin los logotipos de la administración, continúa igual, pues a pesar que hasta cooperaron para las ‘calcas’, es hora que algunos todavía no las portan, y respecto al asunto de las placas de circulación, cabe recordar que hace unas semanas el tesorero Jaime Angulo señaló que buscarían la manera de negociar dicho trámite, pero no se ha realizado, por lo que los ediles del tricolor se siguen preguntando si no hay voluntad para hacerlo, porque no han visto un avance en este asunto.



Lo que temían. La falta de lluvias es siempre una gran preocupación para los productores agrícolas y este año no es la excepción, pues a comparación del 2017, la captación de agua ha sido menor, y si a esto se le suma el bajo nivel de las presas, como la Eustaquio Buelna y la López Mateos, los hombres del campo tendrán que plantearse muy bien las estrategias a seguir para salir lo menos afectados posible. Según el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras, los productores tendrán que apegarse a la situación y optar por cultivos que no requieran mucha agua, ya que la que hay en la presa Buelna no alcanzaría ni para dar el riego de asiento. Así de difícil está el panorama para el campo ante la falta de agua.



Asunto arreglado. Como con una varita mágica, así fue como resolvió el problema del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud de Sinaloa el nuevo secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, lo cual hace suponer que antes no se había puesto atención a la petición que habían realizado hace más de un mes en Angostura, donde los sindicalizados apoyaban al doctor Mauro Leal para que no fuera cambiado a la sindicatura de Villa Benito Juárez (Tamazula II), en el municipio de Salvador Alvarado. ¿Acaso será que el nuevo secretario de Salud es sindicalizado y existe esa buena relación, o simplemente lo hicieron para quedar bien con todos en su inicio?