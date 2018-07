Regidores precavidos. Antes de autorizar recursos para apoyar al Cuerpo de Bomberos de Guamúchil y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) los regidores se pusieron alertas para que no los vuelvan a tomar por sorpresa por estas instituciones, ya que dicen los ediles Heriberto Sánchez, Otoniel González y Mayté Figueroa que nomás se encuentran en problemas monetarios se acercan a la Comuna, sin embargo, cuando no es así ni siquiera se les informa de lo que está sucediendo, por ello piden que se les haga llegar un informe financiero de parte de la Japasa, Bomberos, incluso de la Cruz Roja, porque ‘cuando el río suena es porque agua lleva’, y los regidores no quieren que los tomen por sorpresa, y bajo este argumento, el edil Heriberto Sánchez señaló que ante la situación, había gato encerrado.



Que no se están anotando. Tras difundirse fotografías de que en las instalaciones de Morena en Angostura los adultos mayores hacían largas filas para apuntarse por el programa de pensiones, ya el presidente del Comité Directivo Municipal de dicho partido, José Luis Beltrán Astorga, salió a aclarar la situación y aseguró que la gente nada más está acudiendo a pedir informes por el anuncio que hiciera sobre las pensiones a adultos mayores el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que la gente ya quiere ver resultados?



Hizo lo propio. Tal como se dio tras la llegada del exalcalde sustituto de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien a su llegada a finales del pasado mes de enero hizo varios cambios en las diferentes áreas del Ayuntamiento, ahora que Carlo Mario Ortiz Sánchez retomó las riendas del municipio como nuevo alcalde sustituto, también comenzaron a salir funcionarios que habían llegado con los cambios en enero y se reincorporaron quienes habían salido, como el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías; el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata; el director de Desarrollo Social, Luis Antonio Higuera López, y la coordinadora de Comunicación Social, Herandy Castro Montoya. Así, Carlo Mario Ortiz regresó y trajo con él a su equipo de trabajo.



La fuente se apagó. El 2 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Salvador Alvarado inauguraba la remodelación de la Plazuela Municipal Pedro Infante, donde cabe recordar que una de las novedades fue la famosa fuente de pies descalzos, misma que tenía impactados a todos. Pero ahora, a poco más de un año, esta parte de la obra que tanto llamó la atención de la ciudadanía no funciona, y esta situación no es de hace poco, sino que solamente duró unos cuantos meses funcionando. La incógnita es por qué descuidar una parte tan llamativa, principalmente para los niños, de un lugar emblemático de la ciudad. A ver por cuánto tiempo más sigue la fuente en las mismas condiciones.