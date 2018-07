A la prueba. En Angostura ya se ha lanzado el primer mensaje para aquellos que están esperando el día 1 de noviembre y así entrar a la Comuna a ganar sin hacer mucho esfuerzo, y es que la presidenta municipal electa por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue muy puntual al asegurar que los funcionarios que vayan a trabajar de su lado en la administración tendrán cada seis meses una evaluación no solo de su rendimiento, sino con la ciudadanía, para ver cómo se están comportando, y de no dar la talla, dijo: “Con todo y ‘chiras’ pa’ fuera”. La idea es buena, pero habrá que esperar cuántos son los compromisos políticos que tiene que cumplir, porque del dicho al hecho hay un buen trecho, y habrá que esperar que en realidad aplique este criterio. Es buena la intención, sin duda, porque llegará a un municipio con crisis financiera, con la Junta de Agua Potable en números rojos y muy sangrado, con la relación del sindicato muy quebrada, y si no hay una buena administración del cierre, hasta con deuda a los trabajadores del Contrato Colectivo de Trabajo. Y además se sumará que como será la primera mujer en Angostura al frente del gobierno, luego luego se le pedirá resultados como sacados de una caja mágica. Por lo que sin duda la mano dura con el actuar de sus funcionarios, que de paso deberán ser muy proactivos para generar resultados en beneficio de la autoridad municipal, será fundamental.



Jalón de orejas. A los que sí les llovió pero feo fue a los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Salvador Alvarado, pues a decir del presidente sustituto, Carlo Mario Ortiz, no les fue bien, porque les leyeron los reglamentos y nomás detectaron malentendidos, porque no se estaban respetando algunas normas para el funcionamiento, tanto para el área administrativa, que dirige Víctor González, como el personal voluntario, quienes tendrán que darle un informe bien detallado a las autoridades del Ayuntamiento, pues nomás no hay buenas finanzas y necesitan saber por qué, pues aseguran son vicios porque no respetaban las normas.



De vacaciones. Los que llegaron y luego gozarán de una semanita de vacaciones son los nuevos funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y es que los señores parece que llegaron cansados, pero de la campaña, porque el alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez, dice que lo marca la ley como un derecho, sí, pero de los trabajadores que ya tienen todo el año trabajando, no de quien va llegando, porque dice que necesitan descansar y despejar la mente para ponerse a trabajar. En la sala de Cabildo ya tienen una semana que se fueron de vacaciones, y se espera que estos 15 días haya un receso y la actividad se reanude hasta la primera semana de agosto.



El cambio. Nomás un mes y medio le duró el gusto al hoy exdirector de Deportes, Herminio Sais, y es que la tarde de ayer le llegó el relevo con el regreso de nueva cuenta de Juan Carlos Camacho. Primero se llegó a especular que Juan Carlos no regresaría, debido a que le estaban ‘guardando’ un mejor espacio en la administración del alcalde electo en Salvador Alvarado, sin embargo, pareciera que de un momento a otro llegó la renuncia del recién llegado, y de nueva cuenta Juan Carlos Camacho, quien se espera que no se pierda el tiempo en aprender, sino que continúe realizando el trabajo.