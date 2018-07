De regreso. Los que se pensaba que ya no regresarían al Ayuntamiento de Mocorito eran José Noé Contreras Avendaño y María Ylsa Espinoza Castro, a la Secretaría y Oficialía Mayor respectivamente, sin embargo, ante Cabildo solicitaron ayer su reincorporación. La que no tuvo problema alguno fue la oficial mayor, pero a quien le vieron el prietito en el arroz fue al secretario, quien con ocho votos a favor y cinco en contra logró su reincorporación.



A cambiar el chip. Con los reajustes y cambios de autoridad municipal en Salvador Alvarado en los últimos meses debido a la figura de reelección, la cual no existía desde la época del Porfiriato, las reglas y programas de operatividad para los alvaradenses se han movido a consciencia de los alcaldes sustitutos que ha tenido el municipio. Al llegar Flavio Sánchez Rivera señaló muy tajante que en Guamúchil no hacía falta la aplicación del alcoholímetro, que no existían elementos ni accidentes que indicaran la aplicación de este programa, sin embargo, con el regreso de Carlo Mario Ortiz Sánchez, ahora con la figura de alcalde sustituto, llegó regresando todos los programas que en su momento se habían establecido en su primer periodo al frente de la presidencia municipal de Salvador Alvarado.



Con muchos encarguitos. Quien se llevó más encargos que los mismos Reyes Magos fue el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, en su visita el día de ayer a la región del Évora, que inició en Guamúchil, en donde entregó 6 toneladas de semilla de sorgo para los temporaleros. Ahí las peticiones fueron tantas, que hasta tuvo que sacar papel y pluma para escribirlas todas, entre ellas están los apoyos para la Pequeña Propiedad, así como los insecticidas contra el chapulín; en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora se puso a disposición de los presentes con todo y papel y pluma para las peticiones de los productores. Por lo pronto, los productores se mantienen como los niños con las ilusiones nuevas y sin dañar, con la esperanza que el nuevo secretario de Agricultura les cumpla con todas las promesas que anotó. Pero habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días, cuando la Secretaría ya no sea una novedad y los productores no lo traten con delicadeza, sino con rudeza, exigiendo los pagos que se les adeudan.



Sin cerrar ciclo. En el Consejo Distrital Electoral 09, que dirige Nora Cabeza de Vaca Soto, se encuentran sin cerrar ni realizar la quema del material utilizado, debido a las impugnaciones que se efectuaron por la jornada electoral, sin embargo, hasta ahora se ha ido dando de baja al personal que ya no es necesario y a la espera de cualquier resolución que indique el Trife.