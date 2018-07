El trabajo. Luego de años en los que la administración del Módulo de Riego 74-1 en Angostura habría sufrido algunos jaloneos, que por años lo llevó a representar algunas pérdidas económicas, este domingo se presentará el primer informe, con lo que se espera que con el trabajo que ha realizado en su primer año al frente del organismo agrícola, Wilfrido Bejarano Lerma deberá ser muestra que se han sanado errores y ofrecer los resultados de avance y de salida del bache económico por el que se encontraba. Sin duda su informe que habrá de dar el domingo próximo estará esperado por muchos, para que ya haya un crecimiento real y certero para este organismo, que requiere de un verdadero impulso.



La aclaración. El presidente municipal de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, luego luego salió a dar la cara y dijo muy directo: “No me llevaré lo que no es mío”, después que integrantes del Frente de Defensa de Impuesto Predial Rústico señalaran que regresó al Ayuntamiento para llevarse el recurso, luego que éstos le pidieran desde noviembre pasado que aclarara cuáles son las obras que se realizaron con este recurso. El alcalde dice respetar que los productores estén defendiendo este tipo de recurso y que busquen que cada una de las comunidades sea beneficiada, pero aclara que no hay nadie atrás moviendo los hilos como dijeron, y también enfatizó que no regresó al Ayuntamiento para llenarse las bolsas, sino como una manera de agradecerle a la ciudadanía por el apoyo en las elecciones del 2016 y la actual. Sin embargo, no dijo para cuándo da la información que le han venido solicitando los productores y de la cual parece que se le ha resbalado, sin atender la petición.



La petición. Aun cuando la Japasa recibió el apoyo de 1 millón de pesos para resolver un problema de colapso de la tubería del drenaje en algunas colonias, la realidad es que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado viene con arrastre de varios años en números rojos, y pese a los esfuerzos y a la inyección de recursos sigue el arrastre, por lo que el gerente, Manuel Beltrán, deberá hacer un análisis a consciencia para saber en dónde se encuentra la fuga. Hasta ahora su intención de hacer consciencia entre los ciudadanos que tienen morosidad es buena, sin embargo, es una respuesta lenta para la captación del recurso.



Se hizo la luz. En la Junta de Agua Potable, pero de Angostura, la situación financiera tampoco anda bien, de hecho permanecieron por poco más de un mes sin el servicio de energía eléctrica en las oficinas, sin embargo, el Ayuntamiento aprobó otorgar 200 mil pesos para que pudiera completar el medio millón de pesos para entregarse como abono de lo que se debe. El gerente de la Jumapaang, Juan García, ahora deberá apelar a que los morosos paguen y llegue un recurso extra para terminar de pagar la deuda, porque este bache que han tapado nomás es un alivio pasajero pero no la solución al problema.